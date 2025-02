Congreso: Perú Libre presenta proyecto de ley que pretende controlar y perseguir a los medios de comunicación

Desde Perú Libre intentan censurar a la prensa. La congresista María Agüero, miembro del partido fundado por el prófugo Vladimir Cerrón, presentó un proyecto de ley que exige a los medios de comunicación informar anualmente al Ejecutivo sobre sus fuentes de financiamiento, actividades realizadas, propietarios y audiencia alcanzada. Quienes incumplan con reportar ello serán sancionados con multas, suspensión temporal y hasta la cancelación definitiva.

El informe anual, propuesto en la iniciativa legislativa, será exigido para todos los medios de comunicación, ya sean impresos, televisivos, radiales o digitales.

Tal documento deberá ser detallado y contener “como mínimo” la siguiente información: “programación emitida o contenidos difundidos, clasificados por género y tipo de material; actividades realizadas; proyectos especiales financiados por entidades externas y cifras de circulación, venta de ejemplares o equivalentes (para medios impresos) y mediciones de audiencia (para medios televisivos, radiales y digitales), desglosadas a nivel nacional y, de ser posible, por regiones”.

Respecto al financiamiento, el reporte deberá precisar los montos recibidos; el origen de los fondos; las fuentes de financiamiento, tanto nacionales como internacionales y las condiciones y términos específicos de los financiamientos obtenidos. También se deberá detallar los ingresos por publicidad o donaciones.

En tanto, sobre la propiedad, se exige a los medios precisar la identidad de los propietarios directos e indirectos; identidad de los beneficiarios finales; empresas que forman parte de su grupo y su accionariado. Además, deberá indicarse los acuerdos o mecanismos de control que afecten la gestión o línea editorial.

Comprende la labor informativa, publicitaria, editorial, de producción y distribución de contenidos, así como la prestación de servicios relacionados con la comunicación y el periodismo.

PUEDES VER:

Ejecutivo fiscalizará y sancionará a los medios de comunicación

Será el poder Ejecutivo quien recibirá y fiscalizará el cumplimiento de esta ley y se reserva el derecho de solicitar información adicional. En caso el medio de comunicación incumpla las disposiciones será objeto de una sanción. Estas van desde una advertencia escrita, multas económicas, la suspensión temporal hasta la cancelación definitiva.

Con todo esto, la parlamentaria busca que “la ciudadanía pueda conocer mejor cómo operan los medios y qué intereses podrían influir en su contenido”, pues los referidos informes serán de acceso público.

Por otro lado, la ley también exige que “todo contenido financiado por terceros debe ser claramente identificado como ‘contenido patrocinado’, especificando el nombre del patrocinador y, cuando sea relevante, los fines del patrocinio”.

Consejo de Prensa Peruana sobre proyecto de ley que atenta contra la prensa: “Es persecutorio”

Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), observó, en diálogo con La República, el contexto de este proyecto de ley.

Al respecto, indicó que su narrativa es similar a la que hubo cuando se discutió el proyecto de publicidad del Estado y que, además, quienes se suman dicha propuesta son los mismos. Asimismo, evidenció el parecido de la iniciativa de Agüero con el de la ley anti-ong que pretende regular el financiamiento que reciben las ONG.

“Las balas se disparan del mismo lugar, pero con nombres distintos. Es un proyecto sobre regulatorio y persecutorio”, resumió Salazar Zimmermann.

Asimismo, el director del CPP evidenció que la propuesta es planteada por una congresista que ha sido cuestionada en los medios de comunicación por decir que “el sueldo no le alcanzaba”.

“La prensa recogió su declaración y nos cogió un poco de odio por eso. Eso evidencia que lo que hay siempre en este tipo de proyectos de ley es una venganza contra aquellos que alertaron sobre los entes que tienen el poder y no lo ejercen bien”, indicó.

“Atenta contra la libertad de empresa”

En ese sentido, afirmó que la iniciativa legislativa atenta contra la libertad de prensa. “Usan el tema de transparencia como una careta para consumar su venganza contra la prensa”, dijo.

Además, explicó que afecta la libertad y seguridad de la empresa, pues exige a los medios de comunicación que especifique cuáles son sus fuentes de financiamiento.

“¿Por qué la prensa debe informar al Ejecutivo qué plata recibe y en qué la usa? No, me parece exagerado. Nosotros nos debemos al lector, no al Ejecutivo. Además, ese reporte financiero es algo que no se le pide a ninguna otra industria, entonces, ¿por qué a nosotros sí?”, comentó.

“Los periodistas y los medios de comunicación no le debemos justificación alguna al Estado sobre la plata que recibimos. No tenemos que pedirle permiso ni notificarlo”, agregó.

Asimismo, advirtió que es nefasto el pretender sancionar al medio con su cancelación definitiva, sin embargo, sería imposible de lograr, pues existen medios digitales a los que el Estado no puede tener acceso.

“Hay medios que tienen como su plataforma principal un canal de YouTube. ¿Cómo cierras un medio así? ¿Con un cachaco y un fusil?”, finalizó.