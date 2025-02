Durante la reciente edición de su programa Del hecho al dicho, Jaime Chincha comentó sobre el reciente anuncio del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien señaló que a partir de ahora contará con un vocero oficial para su despacho. Para el periodista, esta decisión del titular del Mininter es innecesaria y solo reforzarían su intención de aferrarse al cargo pese a los pedidos de renuncia en su contra.

"Ya Santiváñez se pasa. No solamente denuncia a la fiscal de la Nación, ahora tiene un vocero, o sea, ya se cree presidente. El vocero de Santiváñez se llama Carlos López Aedo y es coronel de la Policía Nacional", señaló Jaime Chincha durante su programa.

¿Quién es Carlos López Aedo?

El periodista recordó que López Aedo fue director de Comunicación e Imagen de la Policía Nacional durante la pandemia y que su nombre ha estado vinculado a operativos policiales que fueron realizados por efectivos disfrazados de personajes como El Grinch, Wolverine y hasta Deadpool. "Muchos dicen, o apuntan, o señalan que él es el creativo de estos muñecos que intervienen a vendedores de droga. En fin, hechos el uno para el otro", ironizó.

Asimismo, Jaime Chincha también cuestionó la necesidad de que un ministro tenga un portavoz cuando, según la Constitución, son los mismos ministros quienes deben ejercer esa función. "¿Por qué un ministro tiene que tener vocero si los ministros, de acuerdo a la Constitución, son voceros de sus portafolios y de sus carteras? No tiene por qué un ministro tener un vocero. Seguramente está cansado o agobiado", señaló.

Finalmente, el conductor vinculó esta decisión con la permanencia de Santiváñez en el cargo, asegurando que cuenta con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte. "El país en su gran mayoría le pide que renuncie. No, él no va a renunciar porque tiene el aval de la presidenta Boluarte. Porque Santiváñez le ha hecho todo el trabajo necesario, como desactivar la Diviac, desactivar el Eficcop, etc.", sentenció.

Santiváñez denunció a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza

Además, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez presentó una denuncia constitucional ante el Congreso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente difundir información relacionada con la investigación que tiene en su contra por abuso de autoridad. Según el documento al que accedió La República, se detalla además que el titular del Mininter solicita 10 años de inhabilitación para Espinoza.

"Solicito se declare la responsabilidad de la autoridad denunciada, al cometer infracción a la Constitución y se proceda con su inhabitación para el ejercicio del cargo público por 10 años", se lee en el documento que el ministro del Interior ha presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Al respecto, Jaime Chincha se pronunció también en su programa sobre la denuncia y se refirió a ella como un 'juego' que tenía como objetivo ir contra la fiscal, Delia Espinoza, algo que ya estaría logrando. "Santiváñez, abogado astuto, pendenciero, defensor de policías corruptos envueltos en tramas ilegales, encuentra el punto por donde jalar el hilo de la madeja y se la puso… y la fiscal, mordió".