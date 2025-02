Santiváñez aseguró que no se basa en las encuestas y minimizó su 76% de desaprobación.| Foto: Ministerio del Interior.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, minimizó su baja aprobación en las encuestas en medio de la creciente ola de delincuencia en el país. Desde Trujillo, respondió con ironía respecto al tema y reiteró que los integrantes del gabinete ministerial de Dina Boluarte no basan su trabajo en el porcentaje de aprobación que les colocan las encuestadoras.

"Mi suegra tampoco me quiere (lo expresa mientras ríe sutilmente). Mire, yo no trabajo por las encuestas, yo trabajo por tratar de cumplir mi rol de seguridad del país. Nosotros, en el gabinete, no trabajamos en base a este tipo de análisis porque son subjetivas y depende desde el vidrio de donde se le mire", señaló Santiváñez.

Santiváñez responde sobre desaprobación de 76% en encuestas

Asimismo, el ministro del Interior expresó que su gestión la mide por las actividades diarias que realiza y aseguró que, muchas veces, su rol como titular de cartera no es comprendida por la ciudadanía.

"Lo que habla por nosotros es nuestro trabajo, lo que hacemos todos los días. Muchas veces, cuando uno sale a sus recorridos que hace, puede ver el reconocimiento de la ciudadanía. Pero, como refiero, aquí nosotros tenemos una misión que muchas veces no es entendida", concluyó. La encuesta por la que fue consultado es la emitida por Datum, que coloca a Juan Santiváñez con un 11% de aprobación y un 76% de desaprobación.

Santiváñez presenta denuncia constitucional contra fiscal de la Nación

En la misma actividad oficial, el ministro del Interior se pronunció sobre la denuncia constitucional que presentó ante el Congreso contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presuntamente difundir información relacionada con la investigación que tiene en su contra por abuso de autoridad. Según el documento al que accedió La República, el titular del Mininter solicitó 10 años de inhabilitación para Espinoza.

"Las instituciones no son personas. Simplemente, lo que hemos hecho a través de mis abogados es interponer una denuncia constitucional por la vulneración que hace la Fiscalía cuando hace públicas las investigaciones de un funcionario cuando es denunciado", señaló Santiváñez respecto a su denuncia contra Espinoza.

Además, sobre la presunta difusión de información reservada por la que se responsabiliza a Delia Espinoza incluye el pedido de la Fiscalía para que, en un plazo de 48 horas, Juan José Santiváñez entregara la contraseña de su cuenta de iCloud y el chip de su celular. Así como también se menciona la información sobre la programación de la toma de muestra de voz del ministro del Interior para el próximo 27 de febrero.