Periodista Cecilia García señala EN VIVO a Rafael López Aliaga como culpable en caso de sufrir un atentado

En diciembre de 2024, Cecilia García, periodista de radio Exitosa y conductora del programa "En defensa de la verdad". denunció haber sido víctima de amenazas. De acuerdo a la información que se difundió, García recibió un sobre que contenía en su interior un mensaje más un cartucho de bala en medio de los cuestionamientos por la adquisición de motocicletas por parte de la Municipalidad de Lima que lidera el alcalde Rafael López Aliaga.

Esta vez, Cecilia García entrevistó a Rafael López Aliaga y lo responsabilizó por si atentan contra su integridad. Durante la conversación realizada el último domingo 16 de febrero en los estudios de Exitosa, la periodista mencionó que si "un sicario" atentara contra su integridad, el único responsable de esa situación sería él.

"Quisiera empezar diciéndole mirándole a los ojos que si algo me pasara a mí, si un sicario me matara o sufriera un atentado, lo responsabilizo directamente a usted. Se lo digo con el mayor respeto. (…) Si en algún momento me pasara algo y el día que estén llevando mi cajón en un funeral con 20 o 15 balas, quiero que el Perú entero sepa que yo siempre creí que esa persona era usted. Yo no lo dudo", apuntó Cecilia García.

Rafael López Aliaga rechaza acusación: "No envío balas a nadie"

Al respecto, el burgomaestre de Lima rechazó cualquier atentado contra la conductora y apuntó que no envía balas a nadie, en relación a las cuestionamientos que podría recibir de su gestión.

" Respeto tu opinión, pero esa bala no te enviado hermana linda, yo no envío bala a nadie. Eso lo digo claro y soy frontal (..) Cuando veo gente que me difama, ahí sí tengo que decir las cosas claras", respondió López Aliaga, quien adelantó que su entorno le recomendó no asistir a la presente entrevista.

Cecilia García: ¿cuál fue la amenaza que recibió la periodista?

Cecilia García, el año pasado, compartió su angustia al convertirse en víctima de la inseguridad ciudadana. La situación se tornó alarmante cuando comenzó a recibir mensajes intimidatorios a través de chats. Sin embargo, el momento más crítico llegó con la entrega de un sobre manila que contenía una hoja con una amenaza escrita y una bala adherida, lo que intensificó su preocupación por su seguridad.

"Me quieren destrozar empresarialmente; socialmente me quieren destrozar. Acá, 'Porky', que se prestó para llevarme a la cárcel y meterme una querella porque su cobardía no le da para venir a aclarar por qué a Lima las motos le costaron S/5.000 más que a Piura. ¿Esta es tu clase de gente, 'Porky'? ¿Así vas a gobernar también? A punta de balas, como la señora Boluarte", mencionó.

