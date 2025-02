RMP sobre Dina Boluarte: "Si ella deja de ser presidenta el 28 de julio de 2026, un fiscal puede pedir su detención preliminar"

Rosa María Palacios en 'Sin guion' se refirió a la última declaración presentada por la presidenta Dina Boluarte a la Contraloría General de la República en el que asegura que en el 2024 sus ingresos sumaron los S/792.167.99; sin embargo, en el año 2022 declaró S/ 593.347.31.

"La Fiscalía de la Nación evalúa una denuncia sobre enriquecimiento ilícito, es la fiscal la obligada a investigar a Dina Boluarte, tiene varias investigaciones, tiene un conflicto de interés en detención preliminar, porque si ella deja de ser presidenta el 28 de julio 2026, ella deja de ser presidenta, por eso no quiere que exista", concluyó la periodista.

Asimismo, abordó la aprobación por insistencia de la ley que restituye la detención preliminar por parte de la Comisión de la Justicia, pero es la presidenta Dina Boluarte quien se rehúsa a convocar a Pleno para que se pueda debatir el predictamen y repasó la línea de tiempo que desencadenó que no se tenga esta ley vigente en el Código Proceso Penal en consecuencia de las acciones del Congreso de la República.

"La detención preliminar fue abolida en el Perú, salvo para casos de flagrancia (...) ayer en la Comisión de Justicia se aprobó restituir la detención preliminar, ¿cuál es la diferencia con la prisión preventiva? en la preventiva hay un proceso donde le imputado es notificado, se presenta con su defensa, discute, hay un mini juicio, eso puede terminar con una máxima de 36 meses en prisión, en la detención preliminar el fiscal que investiga con sigilo, en secreto, le pide al juez una orden de allanamiento con fines de detención e incautación de material probatorio, le juez autoriza si ve mérito, esa persona no es notificada, no se le avisa y fugarse es más difícil", señaló la abogada.

Gustavo Adrianzén minimiza el paro de transportistas

El día de hoy, jueves 6 de febrero, se desarrolla el paro de varios gremios de transporte junto con empresarios del emporio comercial de Gamarra en La Victoria y el ministro Adrianzén aseguró que la movilización es promovida por organizaciones criminales, RMP señala que el ministro está más preocupado en si hay gente en el paro que en una estrategia que mitifique la inseguridad ciudadana.

"Al ministro le preocupa cuánta gente va a protestar, si va a ser un éxito o no. Que los transportistas sean informales no le da derecho al sicariato a matarlo, el sicario no pregunta si eres formal o no, ¿en qué está pensando el señor Adrianzén? el clamor de la gente está orientado a que el Gobierno cambie su actitud operativa, no podemos tener un país donde la gente se juegue la vida por ir a trabajar dentro de un bus", comentó Palacios.