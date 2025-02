RMP sobre fusión del Ministerio de la Mujer y el Midis: "Es algo que satisface al pacto conservador que tenemos en el Congreso"

En una nueva edición del programa 'Sin guion', Rosa María Palacios comentó la reciente decisión anunciada por Gustavo Adrianzén sobre el Ministerio de la Mujer (Mimp) y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Palacios consideró que dicha fusión obedece a cuestiones ideológicas, específicamente al desprecio por la precaria situación que experimentan los grupos conservadores en el Congreso de la República.

"Efectivamente, no conocen la problemática de la mujer peruana para nada. Están tratando de separar al Ministerio de la Mujer porque eso satisface a Renovación Popular, Fuerza Popular e incluso a Perú Libre, ya que cumple con los intereses del pacto conservador que impera en el Congreso. Todo lo que tenga que ver con la 'mujer' es malo (para ellos)", indicó Palacios.

Aunque consideró probable que la iniciativa logre prosperar, la conductora sostuvo que se trata de parte de un problema mayor, que consiste en desestimar las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte tras haberse encontrado, en reportes periciales, un desbalance patrimonial. Palacios señaló que esto tiene lógica, dado que el supuesto enriquecimiento ilícito habría comenzado cuando ejerció como titular de la cartera del Midis durante el gobierno de Pedro Castillo: "El tema de fondo es que existe un esquema de corrupción en el Midis que se remonta a cuando la mujer presidenta de la nación era ministra, y ese es el problema".

RMP también criticó la ratificación de los ministros Santiváñez y Arana

Además de criticar las decisiones que tomaría el Gobierno respecto a la fusión de ciertos ministerios, Palacios comentó también los cambios ministeriales ocurridos el pasado viernes 31 de enero. Para la periodista, la ratificación del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, es poco saludable, dado que ambos enfrentan investigaciones y acusaciones por sus actuaciones tanto dentro como fuera del Poder Ejecutivo.

"Arana tiene alrededor de 180 conversaciones con (César) Hinostroza y Walter Ríos; es simplemente un cuello blanco más. Pero a eso no le ven ningún problema. Y el señor Santiváñez, lo único que hace es acumular fallecidos, extorsionados, asesinados y acusaciones. Ayer, en 'Cuarto poder', se reveló que paga a personas para que realicen campañas en su defensa en redes sociales y contra los medios de comunicación", afirmó.

La periodista y abogada consideró, además, que los cambios realizados responden únicamente a cuestiones políticas y no a una "estrategia", como afirmaba anteriormente el primer ministro Gustavo Adrianzén. Para ilustrar su punto, Palacios explicó que la salida de Ángela Hernández no era tan urgente como la de otros ministros, y agregó que la salida del ahora exministro de Economía, José Arista, no responde precisamente a las razones por las cuales se le pedía su destitución.

"Si había que hacer cambios, no era precisamente a la ministra de la Mujer a quien había que destituir. Y el ministro de Economía era 'la chocherita' del Congreso. Lo único que ha hecho es satisfacer el ilimitado presupuesto actual del Congreso de la República y autorizar a la Municipalidad de Lima a endeudarnos a todos, sin fundamento alguno. El ministro de Economía era solicitado por la sociedad (...) pero no por las razones que han motivado su salida", concluyó.