En la última edición de su programa Sin guion, Rosa María Palacios criticó duramente la postura del vocero presidencial Fredy Hinojosa, quien afirmó ser un 'objetivo político' tras ser investigado de liderar una presunta red de corrupción durante su gestión en el programa Qali Warma.

"No veo cómo pueda ser un 'objetivo político'. (…) No se sabe qué cosa le han metido a los niños en la boca y eso para el señor Hinojosa es un tema político. Yo no veo el tema político aquí, veo una estafa al Estado peruano y una estafa a los niños peruanos", sentenció la abogada.

Asimismo, Palacios recalcó que el caso surgió cuando se denunció que el proveedor Frigoinca del fallecido Nilo Burga, a través de diversos intermediarios y consorcios, habrían distribuido carne de caballo a los escolares del interior del país que se beneficiaban del programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. "Carne de caballo en la boca de los niños pobres peruanos, eso es lo que hicieron", exclamó la conductora.

Además, la abogada señaló que el problema de fondo en la investigación del Caso Qali Warma, más allá de los responsables, son las consecuencias de un presunto acto de corrupción que afecta a una población vulnerable. "El problema de la corrupción es que tiene víctimas reales. Le han robado la comida a niños anémicos", puntualizó Rosa María Palacios.

También criticó el discurso de la presidenta Dina Boluarte

Durante otra parte de su programa, Rosa María Palacios cuestionó el discurso que dio la presidenta Dina Boluarte durante una actividad oficial en el Callao. En la actividad, la jefa de Estado se refirió a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y dijo: "A ella (Villarán) no le rompieron la puerta, a pesar de que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción. En fin, así está todavía parte de nuestro sistema judicial".

Al respecto, la conductora de Sin guion se refirió al tema, sentenciando: "A ella no le rompieron la puerta, a ella la metieron presa. Susana Villarán ha estado presa bastantes meses. (…) ¿Quiere el mismo tratamiento? Perfecto, que la metan presa apenas termine su mandato. Parece que eso es lo que está pidiendo".

Finalmente, con relación al caso de corrupción de la exalcaldesa de Lima y el proceso en el que se encuentra la investigación en su contra, Rosa María Palacios recordó que Susana Villarán estuvo en prisión preventiva durante varios meses. Sin embargo, salió en libertad bajo condiciones debido a la llegada de la pandemia y por razones de edad. No obstante, su proceso judicial sigue en curso y ha sido retrasado por decisiones del Congreso.

"La señora Villarán estuvo presa y salió de la prisión cuando llegó la pandemia, justamente por razones de pandemia y por razones de edad. Ella esta sujeta a proceso proceso que se está dilatando por culpa del Congreso, por leyes que ellos han aprobado para beneficiarse junto a sus grupos", manifestó.