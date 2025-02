RMP sobre insultos de Rafael López Aliaga a Susana Villarán en streaming: "Dice ser católico, amor al prójimo cero"

En la última edición de su programa Sin guion, Rosa María Palacios criticó duramente las palabras de Rafael López Aliaga tras referirse a las labores de Susana Villarán en la Municipalidad de Lima y calificarla como "roja cochina" durante una entrevista en streaming con el influencer Zein. El alcalde de la capital dijo que Villarán había dejado el baño de su despacho en mal estado, pese a que ella dejó el cargo en 2014.

En ese sentido, Palacios cuestionó la actitud del burgomaestre en el que resaltó que este es una persona católica y debería dar el ejemplo, pese a que también retuiteaba publicaciones en las que insultaban al periodista Marco Sifuentes, aun cuando el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó y visibilizó las amenazas de López Aliaga de Lima

"Necesita satisfacer un mensaje conservador también en redes porque lo que hace López Aliaga es interesante: él retuitea los contenidos de cientos de trolls que lo alaban o insultan a sus enemigos políticos. ¿Cómo una persona que dice ser católica devota y practicante se dedica a insultar de esa manera, sobre todo a mujeres? Llama mucho la atención. Se dice católico, amor al prójimo cero", apuntó Rosa María Palacios.

En esa misma línea, la abogada comentó en su programa Sin Guion que no mencionará los insultos y calificativos que ha recibido por parte de Rafael López Aliaga en redes sociales. "No le ha dado mucho resultado, en la última encuesta de Ipsos tiene 4% de intención de voto y su desaprobación solo en la ciudad de Lima alcanza ya el 55%".

Rafael López Aliaga: ¿qué fue lo que dijo el alcalde sobre Susana Villarán?

Durante una entrevista en streaming con el influencer Zein en la Municipalidad de Lima, el alcalde Rafael López Aliaga decidió mostrarle a su entrevistador las instalaciones de su despacho en el que, según menciona, hay una habitación en la que duerme junto con un baño que tuvo que reparar al asumir su gestión. Asimismo, López Aliaga culpó a Susana Villarán del mal estado de los servicios higiénicos y la calificó como "cochina" y "roja".

"Armé mi cuartito, es moderno, pero este baño lo he reparado porque la (Susana) Villarán que es una cochina en todo sentido no lo usaba, este baño no funcionaba, nunca se baña, como buena roja nunca se baña. Lo he reparado, ahora todo está ok", dijo Rafael López Aliaga.