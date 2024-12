Los congresistas Alejandro Muñante (Renovación Popular) y Alejandro Cavero (Avanza País) protagonizaron una acalorada discusión en la red social X (antes Twitter), tras la aprobación del dictamen sobre la unión civil en la Comisión de Justicia del Congreso y la realización de una marcha en contra de esta medida.

La polémica comenzó cuando Muñante, conocido por sus posturas conservadoras, criticó a los congresistas liberales que apoyaron la iniciativa. Según él, estos legisladores, al respaldar "la agenda woke", buscan "imponerse mediante la fuerza coercitiva del Estado". En un tuit, expresó: "No hay nada más libertario que un conservador ejerciendo su libertad de expresión contra una ley que considera nociva para la familia; y no hay nada más totalitario que un liberal apoyando la agenda woke que solo busca imponerse con la fuerza coercitiva del Estado."

Por su parte, Alejandro Cavero, congresista liberal que impulsó la iniciativa de unión civil en la Comisión de Justicia, respondió de manera contundente: "Yo soy un liberal de derecha a cabalidad. No practico la doble moral de defender la libertad económica, pero no el libre proyecto de vida de las personas. La libertad es una sola y no se defiende a medias. Creo en la igualdad ante la ley, no en privilegios ni en políticas identitarias. Pero no soy conservador ni mezclo mi religión con el Estado. No hay nada más totalitario que impedir el libre proyecto de vida de los demás solo porque no me agrada."

Además, Cavero cuestionó directamente las declaraciones de Muñante: "¿Desde cuándo dejar que los demás vivan su propio proyecto de vida en libertad es 'totalitario'? Si no te gusta lo que otros hacen sin afectar a nadie, simplemente no lo hagas y listo. Eso es libertad."

Ante estas críticas, Muñante respondió que el argumento de Cavero no considera el "ordenamiento constitucional" del país: "Partes desde una falacia. En el Perú, no hay impedimento para que las personas realicen sus proyectos de vida ni persecución por orientación sexual. Lo que sí existe es un orden constitucional que debe ser respetado, guste o no."

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano aprobó, con 12 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, el texto sustitutorio que propone establecer la unión civil para parejas del mismo sexo. Esta iniciativa, promovida por los legisladores Alejandro Cavero (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular), busca otorgar protección legal a dichas parejas, generando un intenso debate social en torno a la equidad y diversidad en el Perú.

El predictamen establece un marco normativo que protege los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo, marcando un avance hacia una mayor igualdad jurídica. Entre los beneficios destacados figuran la pensión de sobrevivencia, la gestión compartida de bienes adquiridos durante la convivencia, la toma de decisiones médicas en emergencias, y derechos sucesorios, patrimoniales y de visita en establecimientos penitenciarios. Para evitar conflictos con la noción tradicional de familia, el congresista Cavero ajustó el artículo 1 del proyecto, definiendo la unión civil como un acuerdo voluntario entre dos personas.