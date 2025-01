Víctima de presunta violación de Jorge Torres Saravia revela que lo denunció ante RR. HH. del Congreso, pero la ignoraron

En una nueva sesión de la Comisión de Fiscalización sobre el caso de Jorge Torres Saravia, presunto líder de una red de prostitución que habría operado dentro del Congreso de la República, la mujer que denunció al exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso por abuso sexual declaró ante los miembros de la Comisión, afirmando que, al presentar su denuncia en la oficina de recursos humanos del Congreso, la profesional a cargo, Haydi Figueroa Valdez, ignoró su caso y dio a entender que no era la primera vez que se presentaban acusaciones contra el sindicado.

"Cuando fui a solicitar apoyo a recursos humanos para llevar a cabo la sanción administrativa contra mi jefe (Torres Saravia), me dirigí a exponer mi caso a la Lic. Figueroa Valdez. Con lágrimas en los ojos, le pedí apoyo. Le expliqué que ya no podía seguir trabajando junto a mi violador. ¿Y qué hizo ella? Respondió: 'Otra vez'. Esa fue su expresión: '¿Otra vez, Jorge?'. ¿Eso qué quiere decir? Que ya hubo denuncias anteriormente. (...) Después de eso, me despidieron. Ni bien hice la denuncia, me despidieron. Te utilizan y luego te botan", comentó.

Además, la denunciante señaló que, desde que presentó su queja contra Torres Saravia, ha recibido amenazas de parte de terceros vinculados al caso: "Hay personas que me dicen 'no sabes con quién te estás metiendo'. Que me digan eso da miedo. 'Estás con los grandes, te van a hacer daño'. Es triste que se me acerquen para decirme eso. Ya son cuatro personas que se han acercado para advertirme. Todos los días ruego y pido a Dios que me cuide, porque no tengo seguridad con lo que estoy viviendo. Y no estoy hablando de cualquier persona. (…) Estoy hablando de alguien que fue asesor del congresista Luis Valdez", declaró.

Nota en desarrollo...