El semanario Hildebrandt en sus trece reveló chats que demostrarían que Jorge Torres Saravia — vinculado como cabecilla de una presunta red de prostitución en el Congreso tras el asesinato de Andrea Vidal Gómez — habría contratado a mujeres a cambio de servicios sexuales en el Parlamento. Según la nueva edición de H13, testigos indicaron que a las reuniones organizadas por Torres Saravia asistían altos funcionarios y trabajadores del Legislativo.

Los testimonios recopilados por H13 coinciden en que Torres solía fotografiar y grabar a sus invitados en las fiestas para adultos que organizaba y, luego, las compartía algunas de estas imágenes con su círculo más íntimo. En una ocasión, según detalla el semanario, el extrabajador destituido por Eduardo Salhuana envió a través de un mensaje temporal de WhatsApp la foto de un alto funcionario del Congreso en una situación comprometida en paños menores.

De acuerdo al reportaje periodístico, entre febrero y marzo, el allegado a César Acuña renunció a su puesto como jefe de la Oficina Legal y Constitución para postular al cargo de procurador del segundo poder del Estado; por ello, fue designado en el cargo su excompañero del Ministerio de Justicia, José Rubio Preciado. A pesar de no seguir en la plaza, Torres era quien daba las órdenes y le dijo en una oportunidad a Rubio que estaría con Vidal Gómez — a quien se refieren como "la china" — a lo que este respondió "ok, no la maltrates mucho".

En una conversación de WhatsApp se dejó constancia del intercambio de palabras y favores entre ambos conocidos.

Jorge Torres Saravia: "Amigo buen día. Hoy la china no irá, apóyame con eso, por favor, gracias".

José Rubio Preciado: "Ok, no la maltrates mucho".

Jorge Torres Saravia: "Ya tu sa".

Jorge Torres Saravia: ¿cómo y dónde se llevaron a cabo las reuniones?

En detalle, los trabajadores de la institución contaron que las juntas se realizaban en departamentos de Barranco y San Isidro, luego de ser reservados en el aplicativo de Airbnb. Uno de esos lugares sería en el piso 16 del edificio The Modern, en la calle El Sol Oeste 385, y en el cuarto piso de un edificio de la calle Dean Valdivia 207, respectivamente.

“Pese a que en la recepción del edificio se pedía mostrar el DNI, ‘Coqui’ nos decía que no mostráramos ninguna identificación”, dice el alto funcionario", confesó un testigo que prefiere no revelar su identidad por temor de poner en riesgo su vida.

"Al llegar por primera vez al edificio, será necesario identificarse con un documento de identidad/pasaporte e indicar el número de departamento en recepción. Para ingresar al departamento no se necesita llave. La puerta tiene una cerradura digital con clave. Dirección: El Sol Oeste 385, Barranco", se lee en una conversación entre un gerente parlamentario y Jorge Torres Saravia.

Según Hildebrandt en sus trece, testigos contaron que a las reuniones asistió Isabel Cajo Salvador, quien tiempo después ingresó a trabajar en el área de Administración de Bienes en el Congreso y, un mes más tarde, pasó a laborar junto a Jorge Torres Saravia. Actualmente, Cajo Salvador — quien vendía fotos y vídeos en OnlyFans desde 2020 hasta febrero de este año — cuenta con una contratación del congresista Edwin Martínez con una salario de más de S/7.000.

"Yo no vivo de cuentos ni de habladurías. Algunos periodistas se olvidan de que son hijos de una mujer o que tienen hermanas mujeres. Para el cargo que yo necesito no se requiere siquiera ser bachiller", declaró Martínez.