De acuerdo con una investigación que realizó este diario, el Congreso de la República presentó más de 107 proyectos de ley para crear universidades públicas provinciales, de las cuales 17 han sido publicadas en el diario El Peruano y 90 se encuentran en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, presidida por el congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú Libre.

La más polémica y que recientemente ha sido aprobada por la mencionada comisión ha sido el dictamen que recae en los proyectos de ley 3002, 3939, 4828, 5693 y otros, que propone la creación de 21 universidades en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, Lambayeque, Lima, Moquegua, Puno, San Martín, La Libertad y Ucayali, sin embargo, aún están pendientes de debate en el Pleno.

La creación de universidades perjudica la educación superior

La República conversó con el exministro de Educación, Idel Vexler, quien fue tajante al declarar que el Congreso no está actuando correctamente y que la creación masiva de universidades traería serios problemas. "En principio, en el Perú, las universidades públicas licenciadas tienen problemas de presupuesto para tener condiciones básicas de calidad. Así las hayan licenciado o estén en reorganización, requieren fortalecer esas condiciones básicas de calidad. Entonces, se crean universidades públicas, en vez de verse incrementado el presupuesto dedicado a la transferencia social, científica y tecnológica, con la finalidad de aumentar la producción de investigación y la formación de profesionales competitivos", precisó.

Y añadió que "la creación de universidades no obedece a un estudio técnico entre la oferta educativa profesional que van a brindar y las necesidades del mercado laboral en la producción de bienes y servicios. En esa línea, resulta siendo una creación que no responde a un sustento técnico, ni a un presupuesto explícito. Por lo tanto, se puede inferir que están siendo creadas con criterios políticos y populistas, algunos dicen hasta reeleccionistas".

En esa línea, recalcó que la creación masiva de universidades perjudica principalmente al presupuesto, que de por sí ya es bajo, al crear más casas de estudios, este disminuirá al tener que dividirse entre más instituciones.

Creación de universidades como recurso de campaña electoral

La investigación realizada por este diario concluyó que la bancada que más proyectos de ley ha propuesto al respecto ha sido Perú Libre. Al respecto, el exministro Vexler precisó que esto sería una jugada política a un año de las elecciones.

"Ellos representan a una región. Quieren que en su región su nombre quede perennizado por haber promovido la creación de una universidad, así no tenga presupuesto, así se demore 10 o 15 años para funcionar, así sea de baja calidad. Pero el hecho de haber promovido la creación de una universidad, aunque no funcione, aunque no sea de calidad, aunque no tenga presupuesto, les cubre para que la gente lo tenga en cuenta y les pueda funcionar como reelección (para el 2026)", explicó.

Por otro lado, reconoció que algunas instituciones superiores sí merecían ser convertidas en universidades públicas, como la Universidad Nacional de Música, que antes era el Conservatorio de Música, la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes, que antes era la Escuela Autónoma de Bellas Artes, la Universidad Nacional de Artes Escénicas, que era la Escuela de Artes Escénicas.

La solución

Vexler plantea la creación de filiales como una solución para que los territorios del país que requieren de formación profesional universitaria puedan formar parte de las universidades emblemáticas.

"Las filiales pueden ser una buena alternativa, si es que en algunas regiones se requieren formar profesionales, desarrollar investigación, producir transferencias científico-tecnológicas. Sí, se podría buscar presupuesto y poder implementar bajo la tutela de las universidades emblemáticas de cada región", explicó.

Un ejemplo es el reciente convenio entre la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Municipalidad de Canas en Cusco, para abrir una filial, en la cual los jóvenes de la región podrán estudiar inicialmente las carreras de ingeniería industrial e ingeniería de sistemas.