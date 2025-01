El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, reconoció haberse reunido hasta en dos oportunidades con Carlos Guillén, a quien dijo conocer en el Congreso de la República, entre septiembre y noviembre del año pasado; cuando afrontaba un proceso de interpelación. Según Demartini, él le brindó su número personal de celular por ser una persona cercana al fallecido exviceministro William Contreras.

Días después, el 4 noviembre, coordinan por WhatsApp una reunión a pedido de Guillén que se concreta el 22 de noviembre de 2024 en el Midis, asegura Demartini. "Él me escribe el 4 de noviembre, registrado en chat, me dice que quería una reunión urgente (…) no es extraño porque mi política es de recibir con las puertas abiertas a muchas personas", declaró Demartini a la prensa.

Sin embargo, no fue la única vez en la que se vieron, pues según el ministro, hubo una segunda reunión; recientemente, el pasado 7 de enero del presente año, cuando el caso Qali Warma ya se había destapado, Guillén vuelve a escribirle a Demartini para un nuevo encuentro que se volvió a dar en la sede del Ministerio.

Según el titular, Julio Demartini, Guillén le solicitó la reunión porque tenía que decirle algo "urgente" y eso era que el canal América Televisión estaba haciendo una investigación relacionada al escándalo de Qali Warma. "¿Pero cuál es el tema? se tiene que investigar, eso le dije y la reunión se acabó, duró a lo mucho 10 minutos", detalló el ministro.

Caso Qali Warma: Carlos Guillén habría intentado sobornar a testigo clave Noemí Alvarado

La declaración del ministro Demartini se da horas después de que se conociera que Carlos Guillén sería un allegado nada menos que a la presidenta Dina Boluarte. De acuerdo a la información que expuso el periodista Christopher Acosta, existen fotos y videos de archivo en el que se le puede observar a Guillen cerca de la mandataria, uno de ellos en el sepelio del exviceministro William Contreras.

En el reportaje se señala que la Fiscalía ha tomado conocimiento de que Guillén habría intentado sobornar a la principal testigo del caso Qali Warma, Noemí Alvarado y que tienen en su poder un audio de 25 minutos en el que escucha a Guillén intentar sobornarla ofreciéndole un trabajo para ella y para su hermana a cambio de información.

Carlos Guillén aparece en el registro de visitas del Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo y registra incluso una visita en Palacio de Gobierno el 31 de enero de 2023. El miércoles 18 de diciembre del año pasado a la 1:10 pm, Carlos Guillén llegó a Lima Norte para una reunión con Noemí Alvarado, quien había sido coordinadora de ventas de la empresa Frigoinca de Nilo Burga, que proveía de productos al programa alimentario Qali Warma. Ella estaba esperando a Guillén para tener una reunión, según el propio informe periodístico.

Ya en la reunión, Guillén le habría comunicado que estaba ahí en representación del ministro de Educación, Morgan Quero, y le dijo aseguro que la presidenta estaba preocupada por la imagen de su gobierno a la vez que le preguntaba, de manera insistente, por la información que ella tenía en su poder y si se la daba, a cambio iba a conseguirle trabajo para ella y su hermana. Curiosamente, tan solo dos días después, el 20 de diciembre, Guillén aparece en el registro de visitas del Ministerio de Educación y se reunió con el jefe de gabinete de asesores de Morgan Quero.

Caso Qali Warma: Ministerio Público inicia investigación contra Demartini por presunta obstrucción a la justicia

Tras la investigación periodística, el Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra el ministro de Desarrollo, Julio Demartini Montes, por los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia debido a la supuesta relación con Carlos Guillén, quien habría ofrecido sobornos por información a testigo clave en el caso Qali Warma (ahora Wasi Mikuna) programa adscrito al Midis de Demartini.

Dicha resolución estableció un plazo de 90 días para poder realizar las diligencias preliminares correspondientes, en las que Carlos Guillén Anchayhua, implicado en tráfico de influencias y Noemí Alvarado, principal testigo y denunciante del supuesto soborno, tendrían que rendir su declaración. Asimismo, la Fiscalía solicitará la declaración indagatoria de Demartini.

Según Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima y penalista, de demostrarse la culpabilidad del ministro, podría recibir una sentencia y la pena efectiva por el delito de tráfico de influencias estipula 6 años de prisión.

PUEDES VER: Congresista ofreció archivar denuncia contra Dina Boluarte a cambio de contratos a consorcio Puma en Qali Warma

Ministro Julio Demartini niega tener vínculo amical con Carlos Guillén

El ministro Julio Demartini, emitió un comunicado el 9 de enero, negando mantener un vínculo contractual o amical con Carlos Guillén Anchayhua, por lo que rechaza cualquier tipo de acusación delictiva en su contra.

"Al respecto precisar que la referida persona no mantiene vínculo contractual, amical o de cualquier otra índole con mi persona, por lo que expreso mi más rotundo rechazo ante este tipo de acciones de carácter delictivo", se lee en el comunicado.

Asimismo, dio a conocer que denunció a Guillén por el delito de tráfico de influencias ya que habría estado ofreciendo favores y reuniones a personas vinculadas al programa Qali Warma, adscrito a su Ministerio. Para avalar su denuncia, Demartini presentó un chat entré él y Guillén, en el que se puede leer que Guillén lo saluda y le dice "Dr. buenas tardes, solo por pasarle información, me involucran en el tema" y le envía la citación de Fiscalía por el caso Qali Warma.

Demartini le responde: "No entiendo por qué me pasas este documento. Como siempre lo he manifestado públicamente y a ti mismo, no tengo nada que ver con este tema. Me hace pensar que quieres aparentar algún tipo de cercanía que no existe. Te voy a pedir que dejes de comunicarte conmigo". Sin embargo, no se descarta que sea un chat manipulado, el Ministerio Público deberá comprobar su veracidad.