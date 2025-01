Ministro Julio Demartini considera renunciar al Midis tras escándalo por caso Frigoinca: “Lo evaluaré”

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, empieza a considerar su renuncia al cargo luego de que buscaron vincularlo a la red de corrupción enquistada en Frigoinca y Qali Warma. Así lo anunció durante una entrevista a RPP, en la que también dijo que ha denunciado a Carlos Guillén Anchayhua, por el presunto delito de tráfico de influencias, al enterarse que ha ofrecido reuniones y beneficios irregulares usando su nombre.

"Ahora que quieren vincular a uno que es amigo de personas que van a ser investigadas. Uno no es ministro de Estado para eso; yo, en estos dos años, he estado trabajado incansablemente para proteger a las personas vulnerables (…) Lo evaluaré (mi permanencia), no hay ningún cargo que uno tiene que agarrar y ser permanente”, manifestó al referido medio.

Además, resaltó que su puesto, al igual que los demás ministros, es evaluado por Dina Boluarte regularmente. "Nosotros trabajamos con la presidenta, pero siempre sabemos que las decisiones personales de cumplir un ciclo o las decisiones de ella de renovar su gabinete, siempre eso está en juego y en la mesa”, agregó.

Demartini rechazó cualquier vinculación con el caso Frigoinca

Tales declaraciones tiene como contexto las acusaciones de Guillén Anchayhua que, según Demartini, tiene por único objetivo manchar su buen nombre y reputación profesional como ministro de Desarrollo e inclusión Social.

Su disconformidad fue expuesta en un comunicado del Midis en el que informa que ha tomado conocimiento de que lo ha señalado como uno de los responsables en el caso Frigoinca.

"El día de ayer en horas de la noche, en mi calidad de Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, presenté ante la DEPINCRI San Isidro-Miraflores, una denuncia contra el señor Carlos Guillén Anchayhua por el presunto delito de Tráfico de Influencias, debido a que, por denuncia fiscal tomé conocimiento que viene ofreciendo reuniones con mi persona y beneficios a empresas y personas naturales vinculadas al extinto programa Qali Warma y que presuntamente estarían vinculadas al caso Frigoinca", se lee en el anuncio.

Sobre ello, Demartini afirma que no "mantiene vínculo contractual, amical o de cualquier otra índole" con dicha persona. "Expreso mi más rotundo rechazo ante este tipo de acciones de carácter delictivo”, expresó en la misiva.

Asimismo, indicó que se presentó ante el despacho de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, "a fin de poner en conocimiento los hechos y que los mismos no pongan en riesgo las investigaciones ya iniciadas respecto al caso Frigoinca".

"Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social reafirmamos nuestra voluntad y apoyo incondicional a colaborar con todas las investigaciones que se inicien, de la misma manera que hemos procedido hasta ahora en todos los casos ya conocidos, a fin de proporcionar todos los elementos que se requieran por parte de la Fiscalía de la Nación y las fiscalías respectivas", finalizó.