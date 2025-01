Créditos: Grecia Infante / URPI-LR

Tamara Gutiérrez estaba en la comisaría de Villa, en Chorrillos, ampliando una denuncia, la tarde del viernes 10 de enero. Un vecino la llamó para avisarle que desconocidos ingresaron a la vivienda que, señala, ocupa hace varios años.

“Me llama un vecino para decirme que habían roto la puerta trasera de la vivienda y que estaban ingresando personas de aspectos dudosos. Cuando llego al lugar, me doy con la sorpresa de que una ambulancia estaba ingresando y dentro se encontraba el señor Jorge Chávez Cresta”, indicó.

Quienes también llegaron al lugar fueron personas, entre hombres, mujeres y niños, que se identificaron como familiares del señor Jorge Chávez, la cual su exconviviente desmiente ese parentesco.

“Dicen que son su familia, pero bueno, yo he convivido con el señor Chávez más de siete años y conozco a toda su familia y eso es mentira” , mencionó.

Hasta los exteriores de la vivienda llegaron efectivos policiales de la comisaría de Villa, quienes según Tamara permanecieron en todo momento evidenciando cada una de las escenas.

“Una señora me empieza a empujar y patear delante de la policía y ellos no hacen absolutamente nada, pese a que yo cuento con medidas de protección dictadas por un juez; la policía hizo caso omiso a ello”, señala.

La exconviviente de Chávez Cresta refiere que viene siendo víctima de amenazas, recibiendo mensajes de textos intimidantes; incluso vehículos han llegado a exteriores del lugar donde habita, realizando grabaciones.

“Yo vengo siendo víctima de reglaje desde antes del día 20 de diciembre, lo cual lo he denunciado también y la policía no ha tomado ninguna medida al respecto; vehículos llegan hasta mi casa grabando a mi mamá y a mí” , detalló.

Según indica Gutiérrez, actualmente el exministro Jorge Chávez Cresta permanece dentro de la vivienda que ella ocupaba, impidiéndole poder retirar sus medicamentos y dos de sus cinco mascotas.

“Se encuentra en la vivienda que yo ocupaba, no me deja sacar mis medicamentos, pese a que sabe muy bien que no puede ingresar a la vivienda, por la medida de protección que tengo; ha tomado la vivienda a la fuerza” . Añadió.

La agraviada señala que vivió durante siete años en el inmueble, período en el cual mantuvo una relación sentimental con el extitular de defensa. Según su versión, durante ese tiempo contribuyó de diversas formas al hogar, lo que, a su juicio, le otorga el derecho de convivencia sobre la propiedad.

Tamara Gutiérrez presentó la denuncia correspondiente en la comisaría de la zona, la cual menciona que Chávez Cresta estaría violando las medidas de protección y violencia física que sufrió aquella noche, con el fin de que el caso fuera perseguido de manera legal y se tomaran las medidas adecuadas para su resolución.

Descargo del exministro Jorge Chávez Cresta

La República intentó comunicarse vía telefónica con el exministro Jorge Chávez; al no tener alguna repuesta, nos aproximamos hasta los exteriores de su vivienda, logrando tener una respuesta por parte de personas de seguridad, indicando que se encuentra descansando en su vivienda y no brindará declaraciones.

No obstante, minutos más tarde utilizo su cuenta de X para realizar distintas publicaciones de los hechos ocurridos esa noche, el cual con el pasar de las horas fueros eliminadas.

“El día de hoy, acompañado de la Policía Nacional y en el marco estricto de la ley, he recuperado la vivienda que adquirí en forma individual hace más de 15 años, la cual venía siendo ocupada indebidamente por terceras personas desde hace casi 11 meses”.

Según indica de manera textual, la recuperación de la vivienda se realizó momentos en que dichos ocupantes no se encontraban en su interior, descartando así que haya realizado algún tipo de acción violenta contra las personas.

“Pese a ser el único y legítimo propietario de la casa, he sido impedido de vivir en ella casi un año, ya que las personas que venían ocupando indebidamente en inmueble cambiaron las chapas de las puertas para evitar mi ingreso”.

También menciona que no entablará acciones legales contra los ocupantes que estuvieron dentro de su casa por todo ese periodo de tiempo, pese a los daños y deterioro y falta de servicios básicos que se encuentra el inmueble.

Exministro del Defensa Jorge Chávez es acusado de agredir física y psicológicamente a su expareja

En junio del año pasado, una denuncia en el dominical Cuarto Poder reveló que Tamara Gutiérrez, expareja del exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta, lo acusó de violencia familiar, tanto física como psicológica. Según Gutiérrez, disponía de pruebas que podrían complicar legalmente al exfuncionario, incluyendo audios y videos donde se observan discusiones y comentarios despectivos de Chávez Cresta hacia ella. La joven describió cómo se sintió humillada y despreciada durante su relación, y mencionó que en varios momentos estuvo al borde de la desesperación.

Chávez Cresta y Gutiérrez iniciaron su relación en 2017, cuando él ocupaba el cargo de jefe de Indeci bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. A medida que su relación avanzaba, Gutiérrez aceptó mudarse a Lima con él y trabajar para aliviar la carga familiar del exministro. Sin embargo, tras su nombramiento como ministro de Defensa en 2020 por Martín Vizcarra y nuevamente en 2022 por Dina Boluarte, comenzaron a surgir tensiones. Fue entonces cuando Gutiérrez decidió renunciar a su puesto en el Congreso para evitar posibles conflictos de intereses.