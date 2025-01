RMP sobre moción de censura contra Eduardo Salhuana: “Es para el espectáculo”

Eduardo Salhuana comunicó que no teme a una censura. Foto: composición LR

Rosa María Palacios, conductora del programa Sin Guion, califico de "espectáculo" la moción de censura contra el presidente del Congreso Eduardo Salhuana, pues recordó que esta moción recién podrá debatirse en marzo cuando el Pleno retome sus funciones. Hasta entonces, según la abogada, probablemente se haya atenuado el rechazo ante el líder del Parlamento por su ineficacia para atender el presunto caso de prostitución en el Legislativo.

"Esta moción se va a debatir en marzo, dentro de dos meses, ¿por qué? porque no hay Pleno y no habrá Pleno extraordinario porque lo tiene que convocar la presidenta de la República o el propio Salhuana. Es una acto para el espectáculo o para la negociación interna probablemente", manifestó la letrada.

Además, agregó: "Hasta marzo esperaran que seguro ya nadie se acuerde de Only Fans ni de la red de prostitución. Supongo que estarán esperando eso", dijo.

Moción de censura contra Eduardo Salhuana

Respecto a la moción de censura, en el oficio presentado por la bancada Honor y Democracia se argumenta como motivo para la solicitud de su censura el incumplimiento de funciones, pues no habría adoptado medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral relacionada con el escándalo que vincula al Congreso con los presuntos delitos de proxenitismo y contratación irregular de personal. Cabe indicar que para la aprobación de la censura, se deberá obtener 66 votos parlamentarios.

El congresista de APP aseguró en conferencia de prensa que no renunciará a su cargo como presidente del Congreso. Tras su viaje a China y tras aterrizar en la capital, reiteró su rechazo ante una posible salida de la Mesa Directiva.

"Sobre el tema de la censura ya lo he reiterado, respeto el punto de vista de los colegas, pero objetivamente no hay fundamento y razón para solicitarlo. En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro hacerlo", expresó.

Asimismo, recalcó que ante todo es presidente del Congreso y debe cumplir con las obligaciones de su cargo. "En mi vida política y personal acostumbro a encarar los problemas y ser responsable del cargo que ocupo. Soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar sobre todo al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles", añadió.