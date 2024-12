Alberto Otárola: "Deploro en forma y fondo el mensaje de la presidenta Boluarte"

Alberto Otárola, expresidente del Consejo de Ministros, usó sus redes sociales para rechazar el mensaje a la Nación de la mandataria Dina Boluarte en el que negó haberse realizado la cirugía por razones estéticas, sino por motivos de salud. Asimismo, la jefa de Estado, rechazó conocer el condominio Mikonos ubicado al sur de Lima y estar protegiendo a prófugos de la justicia con dinero proveniente del Estado.

"Deploro en forma y fondo reciente mensaje de presidenta Boluarte. Reitero mi compromiso con la verdad. Urge cumplir con la función de gobernar dejando de lado el odio y la venganza. El camino quedó diseñado por mi equipo en la Política General de Gobierno (DS 042-2023-PCM)", se lee en la red social X.

Cabe recordar, que el ex primer ministro confirmó en la Comisión de Fiscalización del Congreso que la jefa de Estado, Dina Boluarte, se sometió a una intervención quirúrgica en el mes de junio del 2023. Aunque Otárola recalcó que la presidenta no abandonó su cargo ni sus labores, surgen muchas dudas en torno a este tema, como si fue realmente por salud y de qué manera se pagaron los costos de este servicio.

Ministro del Interior llamó "desleal" a Alberto Otárola

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se refirió a las declaraciones del exprimer ministro Alberto Otárola, quien confirmó que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en junio de 2023. En su intervención, Santiváñez calificó a Otárola de "desleal" cuando se le preguntó sobre el tema médico de la mandataria. Además, el titular del Mininter restó importancia a los comentarios del exfuncionario, quien había declarado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el pasado 3 de diciembre, afirmando que "las palabras de los rivales no tienen ningún fundamento".

"Con respecto a la declaración que ha dado el ex primer ministro (Alberto Otárola), en realidad, yo jamás hablo y, mucho menos, me refiero a comentarios o dichos que pudiera hacer una persona desleal o, por el contrario, alguien que no pudiera tener ánimo, por llamarlo así. O que sus ánimos de sus descripciones pudieran tener manifiesta intención de afectar. No conozco mayor detalle del tema, así que, simplemente, como vuelvo a repetir, los dichos de los rivales no tienen ningún sentido", señaló Juan José Santiváñez.