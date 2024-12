El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, estuvo en entrevista en Exitosa y habló acerca de los detenidos extranjeros que se ha realizado en su gestión y dijo con palabras muy duras que le gustaría botarlos del país, además, los calificó como "basuras". Cabe resaltar, que según datos de Sidpol, la extorsión ha aumentado y el ministro había prometido renunciar si el estado de emergencia que se dictó en 14 distritos no funcionaba, pero no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

"¿Qué más no quisiera yo que a esos delincuentes de otra nacionalidad pudiéramos agarrarlos y botarlos como la basura que son. Lamentablemente, su propio país no recibe a esas basuras. No los reciben en Chile, que mandó un avión repleto a de delincuentes y no se lo recibieron, nosotros hemos mandado un avión y tampoco lo recibieron. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir generando la persecución del delito", señaló Santiváñez.

PUEDES VER: Comisión de Fiscalización busca que chofer del cofre sea investigado por cambiar su versión del traslado de Dina Boluarte

Asimismo, el titular del Interior, se refirió al prófugo hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, quien tiene un dictamen de 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntamente ser líder de la red criminal 'Los Waykis en la sombra', que operaba de manera ilegal para inscribir su partido político CPP, y dijo que que la Policía Nacional se encuentra haciendo todo lo posible para dar con su paradero y que están "muy cerca", lo mismo que dice del prófugo Vladimir Cerrón que lleva más de un año en la clandestinidad.

Ministro del Interior no quiso llamar 'prófugo a Nicanor Boluarte'

En una entrevista pasada, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez fue muy criticado por refierirse a las acciones implementadas para localizar a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien se encuentra prófugo de la justicia.

"Yo no me voy a pronunciar sobre ese tema como lo ha hecho el señor Presidente del Congreso, la Policía está buscándolo y cumpliendo con su trabajo (...) no considero dar mayor información porque somos en este caso el Ministerio del Interior el que está a cargo del cumplimiento de este y otros mandatos judiciales", dijo el ministro.