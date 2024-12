El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se refirió a la gestión que viene realizando el Gobierno de Dina Boluarte en lo que se refiere al tema de inseguridad ciudadana debido a la alta ola de delincuencia, sicariato y extorsiones que viene afrontando la capital y criticó la "falta de voluntad política" por parte de la mandataria.

Asimismo, el burgomaestre comentó sobre el papel que desempeña el ministro del Interior, Juan José Santivañez — quien declaró 14 distritos en estado de emergencia y dijo que renunciaría si esta medida no da buenos resultados —, y destacó que pudo "interactuar bien" con el titular del Mininter.

"Usted le reprocha falta de voluntad política a la presidenta Dina Boluarte, ¿pero qué pasa con el ministro del Interior? Él es el que tiene que ejecutar las políticas'', preguntó el periodista. "Respecto a Lima, yo sí, digamos, he logrado interactuar bien con el señor (Juan José Santiváñez)", respondió el alcalde de Lima.

No obstante, López Aliaga — al ser increpado por las cifras de delincuencia — informó que recibió un reporte en el que se muestra que las cifras de raqueteo disminuyeron, pero que el porcentaje de sicariato y extorsión aumentó.

"No hay resultados. ¿Usted no ve las cifras? Son alarmantes", inquirió el periodista. "No, yo tengo reportes de cómo ha bajado el raqueteo y cómo ha aumentado más bien lo que es sicariato y extorsión", se defendió el burgomaestre.

Rafael López Aliaga critica a la presidenta Dina Boluarte

En otro momento, Rafael López Aliaga criticó la falta de voluntad política por parte de la presidenta Dina Boluarte frente a la alta ola de delincuencia en la capital y mencionó que le envió a la mandataria 8 iniciativas para la lucha contra la inseguridad ciudadana en Lima. Entre las propuestas, según el burgomaestre, se encontraba la aplicación de grilletes, motos, cámaras de inteligencia, la deportación de extranjeros y cárceles en la selva.

"Entonces, sí hay soluciones prácticas que tenemos que implementar, pero, lamentablemente, la voluntad política de la señora Dina Boluarte no ayuda, pues. No sé qué compromiso tiene si le conviene el caos o no le conviene el caos, pero hay gente que tiene una mentalidad caótica. ¿Le conviene esta foto de caos? No sé cuál es la razón", comentó.

De igual manera, agregó que: "me he reunido con ella varias veces, le he puesto planes por escrito, le dije también no tire más dinero a Petroperú, désela a los trabajadores de Petroperú que ellos sean los propietarios, pero no se puede tirar más dinero, no".