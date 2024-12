Eduardo Pérez Rocha, exjefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), estuvo en Canal N y criticó duramente al actual ministro del Interior Juan José Santiváñez y su estrategia para frenar la delincuencia. Según Pérez, el titular del Interior ha fracasado con los estados de emergencia y solo permanece en el cargo por defender públicamente a Dina Boluarte. Asimismo, mencionó la baja aprobación que tiene tanto la presidenta, como sus ministros, según las recientes encuestas.

"A mí me parece un total fracaso y lo último la encuesta que hemos visto donde solo 6% acepta la labor de la presidenta y 7% al ministro del Interior (...) yo no sé ahora con la defensa que le está haciendo abiertamente a la presidenta me parece que es la razón por la cual lo mantienen", mencionó.

En esa misma línea, el exjefe de la PNP, se mostró en contra de la tipificación de terrorismo urbano, porque explicó que el Código Penal ya tiene penas sancionadoras q que son bastante tajantes contra los delincuentes, pero que se tienen que cumplir.

"Nuestro Código Penal tiene sanciones drásticas, por portar armas de fuego la pena es de 5 a 15 años, solo portar no usar, yo he sido Jefe de Pedidos Especiales, Jefe de las dos regiones más grandes y nunca he visto lo que está sucediendo ahora", criticó.

Ministro Santiváñez no renunció a pesar de su promesa y extendió el estado de emergencia

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que pondría su cargo a disposición si el estado de emergencia implementado en 14 distritos de Lima no lograba resultados frente a la creciente ola de delincuencia, en el contexto del paro de transportistas.

En declaraciones a RPP, Santiváñez aseguró que, en caso de que el estado de emergencia no tuviera éxito, se reuniría con la presidenta de la República para ofrecer su punto de vista y dejar que ella tomara la decisión que considerara apropiada. Además, durante una entrevista en 'Punto Final', señaló que el índice de extorsión había disminuido en un 4% en comparación con 2023. Sin embargo, un informe de La República revela que las cifras del Sistema Informático de Denuncias Policiales (Sidpol) contradicen esta afirmación, mostrando una realidad diferente.