Rafael López Aliaga sobre incremento de ambulantes en Mesa Redonda: "Tampoco me pidan que los agarre a palazos"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se manifestó ante el aumento de ambulantes en Mesa Redonda durante la temporada navideña. El burgomaestre señaló que no "agarrará a palazos" a los comerciantes que trabajan en dicho lugar. Ello, luego de que la Municipalidad de Lima cerrara las vías de acceso al Mercado Central y a Mesa Redonda, y varios trabajadores informales rompieran el cerco policial e ingresaran.

Rafael López Aliaga se pronuncia ante aumento de comerciantes en Mesa Redonda

El burgomaestre señaló que no retirará a "palazos" a los comerciantes de Mesa Redonda ante el caos que se registra en dicho lugar durante la época navideña.

"Hay mucha gente que ha caído en la pobreza, la pobreza extrema ha subido al techo, volvimos a cifras de hace 20 años, tampoco me pidan que agarre a palazos al ambulante", declaró el alcalde López Aliaga en diálogo con RPP.

Acceso a Mesa Redonda cerrada por campaña navideña

La Municipalidad de Lima cerró las vías de acceso al Mercado Central y a Mesa Redonda en noviembre de este 2024, con el objetivo de que los comerciantes y visitantes ingresen al lugar de manera ordenada y así evitar aglomeraciones.

"La instalación de vallas de seguridad se dio con el apoyo del personal de Fiscalización y Control además de Servicios a la Ciudad, mientras que la custodia de estos accesos restringidos está a cargo de personal de fiscalizadores, serenos, personal de Movilidad Urbana, de Gestión del Riesgo de Desastres y de Desarrollo Económico", indicó la Municipalidad de Lima.

Vías bloqueadas en Mesa Redonda

Jr. Huallaga con Av. Abancay

Jr. Ucayali con Av. Abancay

Jr. Santa Rosa con Av. Abancay

Jr. Cusco con Av. Abancay

Jr. Puno con Av. Abancay

Jr. Ayacucho con Av. Nicolás de Piérola

Jr. Andahuaylas con Av. Nicolás de Piérola

Jr. Puno con Jr. Paruro

Jr. Cusco con Jr. Paruro

Jr. Santa Rosa con Jr. Paruro

Jr. Ucayali con Jr. Paruro

Jr. Huallaga con Jr. Paruro

Jr. Andahuaylas con Jr. Huallaga

Jr. Ayacucho con Jr. Huallaga

Av. Abancay con Jr. Huallaga

RLA se dirige a ambulantes de Mesa Redonda

El alcalde López Aliaga señaló a los ambulantes que podrán vender sus productos en la Huerta Encontrada en el jirón Amazonas.

"Invito al ambulante que vaya a la Huerta Encontrada, que está en jirón Amazonas, donde hay espacios adecuados para la venta ambulante. Yo iré el 14 de diciembre porque tiene toda la seguridad, allí pueden entrar hasta 7 mil comerciantes", señaló en RPP.

Fracaso en reubicación de ambulantes

La Municipalidad de Lima anunció luego de ganar las elecciones que acabaría con el comercio informal. Sin embargo, los ambulantes continúan en las calles. A pesar de que el burgomaestre inauguró el campo ferial La Huerta Encontrada, los vendedores prefieren continuar en las avenidas más concurridas de Cercado de Lima, tales como Abancay, Grau, Nicolás de Piérola y Montevideo.

Una mujer comerciante indicó que se fue del campo ferial porque no contaba con ingresos suficientes. "Es un lugar alejado. Mi familia fue y no hubo venta. Los amigos de mi esposo también llegaron a ir, y al final, todos regresaron porque ahí no sacaron nada", señaló una ambulante