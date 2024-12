La exsecretaria de prensa del despacho presidencial, Suzie Sato, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte no tuvo actividades oficiales entre el 29 de junio y el 8 de julio del 2023, fecha en la que la mandataria se habría sometido a una intervención quirúrgica en la nariz.

"Nosotros podemos observar muy rápidamente si en el rango de las fechas que se me ha señalado, del 29 de junio al 8 de julio, se ha realizado una publicación de actividad de la señora presidenta en ese rango de tiempo, no existe una publicación, porque no hubo actividades oficiales", expresó Suzie Sato.

No obstante, Sato descartó que las actividades que fueron publicadas en redes sociales en ese rango de tiempo tuvieran la intención de "distraer, ocultar información que no existiera".

La citación a Suzie Sato se da luego de que el ex primer ministro, Alberto Otárola, declarara que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica el pasado junio del 2023. En esa misma línea, Otárola informó que la mandataria trabajó de manera virtual en una sesión del Consejo de Ministros.

Dina Boluarte: exsecretaria de prensa del despacho presidencial descartó reuniones con la presidenta

Por otro lado, la exsecretaria de prensa del despacho presidencial, Suzie Sato, declaró que no tuvo reuniones presenciales con la presidenta Dina Boluarte entre el 29 de junio y el 8 de julio del 2023. De igual manera, Sato confirmó los dichos de Alberto Otárola, quien aseguró que la mandataria participó de la sesión de Consejo de Ministros de manera virtual.

"Como vuelvo a repetir, señor presidente, no existieron actividades públicas y solo fui testigo del Consejo de Ministros que se llevó a cabo de manera virtual con la señora presidenta. Ella estuvo en forma remota, yo estuve en forma presencial", dijo Suzie Sato en la Comisión de Fiscalización.

Asimismo, Sato indicó que "no sostuve reuniones presenciales con la señora Dina Boluarte" entre el 29 de junio al 12 de julio del 2023. Además, precisó que las coordinaciones de la agenda comunicacional de Boluarte Zegarra se realizaban "vía telefónica o WhatsApp".

Por otro lado, la exsecretaria de comunicaciones negó que haya sido informada sobre la intervención quirúrgica de la mandataria. No obstante, comunicó que la jefa de Estado retomó sus labores oficialmente como presidenta de la República el 12 de julio en el Consejo de Ministros.