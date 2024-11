La periodista Rosa María Palacios, en una nueva edición de su programa 'Sin guion', criticó las clases virtuales impuestas por el Poder Ejecutivo con miras al desarrollo del Foro APEC 2024 a desarrollarse en nuestro país durante los días 10 y 16 de noviembre. Para la conductora, estas medidas evidencian que el gobierno carece de un verdadero interés en el desarrollo de la educación de los niños y jóvenes peruanos.

"¿Por qué mandas cinco días (de clases virtuales) a toda una ciudad? Chicos que viven en Ancón, Carabayllo, Chosica. ¿Por qué no van a ir al colegio? ¿Por qué las universidades tienen que cerrar si estamos terminando el año? Estamos a nada de finales y cortan toda la educación peruana en un país que ya sufrió tanto durante la pandemia", sostuvo.

Además, Palacios subrayó que esta medida afecta principalmente a sectores económicamente vulnerables, que carecen de recursos para adoptar la modalidad virtual adecuadamente: "(...) Estamos hablando de familias donde el papá y la mamá no se quedarán a hacer trabajo remoto lunes, martes y miércoles porque tienen que trabajar fuera de casa para subsistir y no tienen quién cuide a sus hijos. Que no tienen celulares para que sus hijos se conecten", mencionó.

La conductora también señaló al Ministro de Educación, Morgan Quero, quien defendió la medida y afirmó que serviría para "reunirnos en familia". Para Palacios, el accionar de ministro solo expone las deficiencias de nuestro sistema educativo ante los líderes que visitarán Lima en las próximas horas por el Foro APEC 2024: "¿En qué realidad vive este señor? (...) Suspender las clases presenciales es perjudicial para la educación; lo fue durante dos años por una pandemia, pero ahora no hay ninguna peste. (...) Ese es el nivel para los niños peruanos, y es la imagen que vamos a mostrar a los líderes de países que sí priorizan su educación y que por eso son lo que son", enfatizó en su programa.

Consorcio de universidades en contra de la virtualidad

Durante el programa, Palacios también compartió el comunicado del Consorcio de Universidades. Esta asociación, conformada por la Universidad de Lima (UL), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad del Pacífico (UP), informó públicamente que no respalda esta medida.

"Esta interrupción, sumada a las dificultades generadas por las recientes paralizaciones en el servicio de transporte público, intensifica los desafíos para el sector educativo y pone en riesgo el logro de los aprendizajes planificados para los estudiantes, tanto en el nivel escolar como universitario", señala el comunicado de la organización publicado en redes sociales.

El Consorcio de Universidades también llamó a la rectificación de la medida: "Hacemos un llamado al Gobierno para priorizar y fortalecer el derecho fundamental a la educación, promoviendo su calidad y excelencia como la mejor oportunidad para asegurar el desarrollo de nuestro país. Para ello, es indispensable permitir que millones de estudiantes culminen su período formativo sin más interrupciones, resguardando así la calidad de la enseñanza y el bienestar de la comunidad universitaria", indicaron.