Santivañez asegura que no asistió a las citaciones de la fiscalía por 'actividades oficiales' coincidentes | Composición: Jazmín Ceras/ Foto: La República

Santivañez asegura que no asistió a las citaciones de la fiscalía por 'actividades oficiales' coincidentes | Composición: Jazmín Ceras/ Foto: La República

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que se someterá al levantamiento del secreto de sus comunicaciones y que no tiene inconveniente en realizar esta acción en favor de las investigaciones, a pesar de que la solicitud para dicho levantamiento se hizo el último 18 de septiembre.

Santiváñez Antúnez solicitó las reprogramaciones de sus citaciones del 29 de agosto, 11 de septiembre, 2 de octubre y 4 de noviembre, de acuerdo con un reportaje de Punto Final. En esas diligencias, se tenía previsto que firmara el documento que autorice el levantamiento de su secreto de comunicaciones para permitir que la Fiscalía revise su historial de llamadas.

Al respecto, en conferencia de prensa, el titular de la cartera del Interior explicó que el retraso se debe a percances fortuitos relacionados con su labor ministerial: “(...)Nosotros nos hemos presentado voluntariamente para levantar el secreto de nuestras comunicaciones. Las cuatro veces que hemos sido citados por el Ministerio Público, lamentablemente han coincidido con actividades oficiales debidamente acreditadas con pasajes aéreos”, declaró.

PUEDES VER: Elizabeth Peralta habría intentado reunirse con el fiscal que la investiga por presunto tráfico de influencias

Además, Santiváñez señaló que el Ministerio Público pudo haber solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones al Poder Judicial: “Es más, como mi abogado indicó, el Ministerio Público tiene toda la potestad de haber recurrido al Poder Judicial y solicitarlo, algo que no ha hecho”. Estas declaraciones fueron respaldadas por su abogado, Carlos Caro, quien afirmó que no era necesario asistir a la citación para presentar su aprobación: “Lo dijimos desde el primer día, (...) pero ellos (el Ministerio Público) querían que la diligencia sea presencial. (...) Aquí no hay voluntad dilatoria”, afirmó Caro en declaraciones a Canal N.

Santiváñez también se refirió a las declaraciones del coronel Roger Arista (PNP), quien habría manifestado ante la Comisión de Fiscalización que Sergio Monar Moyoli, director de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), y Mauricio Quiroga Camacho, director de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIRIN), fueron responsables de la filtración de datos relacionados con operativos para la captura de Cerrón Rojas.

“He sido informado por los generales que han sido citados por este señor y que no están absolutamente involucrados en ninguno de estos temas, y han presentado pruebas que acreditan sus declaraciones”, señaló el ministro. .

Abogado de Capitán Izquierdo 'Culebra' refuta a la defensa de Santiváñez: "Eso es una mentira"

En conversación con La República, el abogado del capitán Junior Izquierdo conocido como 'Culebra', José Carlos Mejía, señaló que el proceder del ministro Santiváñez ante los requerimientos de la Fiscalía demuestra claras intenciones de dilatar el proceso. Para Mejía, la intención de Santiváñez de presentar las pruebas solicitadas no es coherente con sus acciones: “(...) Ha habido una programación por mes: una en agosto, una en septiembre, una en octubre y otra en noviembre. En esas cuatro fechas, el ministro ha justificado su inasistencia. Pero esta es una investigación preliminar que se viene ampliando desde hace más de 100 días. (...) Esta postergación continua habla por sí sola; en la práctica, no materializa el levantamiento de sus comunicaciones. Desde el jueves 29 de agosto hasta el 4 de noviembre, ¿no pudo asistir una sola vez para firmar? Es claro (que hay una dilatación del proceso), aunque sus justificaciones puedan tener base, ¿Cómo demuestra entonces su voluntad de cooperar?”.

Respecto a la posibilidad de presentar virtualmente la firma de Santiváñez para acelerar el proceso, como solicitó su abogado, Carlos Caro, Mejía sostuvo que sería una práctica indebida: “No es correcto; no es lo mismo enviar un PDF con una firma y decir ‘te autorizo a levantar el secreto de mis comunicaciones’, y luego, ¿Dónde está el documento original? (...) Una firma escaneada no tiene el mismo valor que un documento original; de esta manera, el fiscal no podría validar que esa firma es auténtica”, explicó.

Mejía también señaló que Caro falta a la verdad al afirmar que un juez podría solicitar el levantamiento de las comunicaciones para acelerar el proceso. Según Mejía, actualmente no hay un juez que pueda atender dicho pedido: “Eso es falso, porque desde el martes 15 de octubre no contamos con juez. Si el fiscal a cargo quisiera pedir el levantamiento del secreto de las comunicaciones, no hay un juez que pueda autorizarlo”.

"Se meten con mi familia y los c***": Nuevos chats entre el capitán 'Culebra' y Santiváñez desatan controversia

Siguiendo la línea de investigación, no solo los audios forman parte de las pruebas recopiladas. Recientemente, el programa ‘Panorama’ reveló chats entre el ministro del Interior y el capitán Junior Izquierdo ‘Culebra’. Estos chats datan del 20 de mayo, fecha en que Santiváñez ya había asumido su rol en el Poder Ejecutivo como ministro.

En una de las capturas de pantalla, Santiváñez expresa: “Yo me iré de ministro, pero tendrán que pelear su reincorporación en el Poder Judicial”. Según José Carlos Mejía, esta frase, en tono amenazante, reflejaría las sospechas del ministro sobre intentos de vincularlo familiarmente con Carlos Alvizuri, defensor de Jorge Ortiz Marreros en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

Otra parte de la conversación muestra a Santiváñez comentando: “Mañana pediré a RENIEC quién ha obtenido más información de mi familia. Así no es la cosa, Junior, si se meten con mi familia, los cago, y lo sabes, hermano”. Estas palabras indicarían una reacción defensiva del ministro, quien advierte sobre las consecuencias de investigar a su entorno familiar.

El ministro desmintió estas nuevas pruebas y sostuvo que forman parte de una campaña de desprestigio en su contra. En un comunicado publicado en las redes sociales del Ministerio del Interior, Santiváñez lamentó que los medios de comunicación insistan en difundir estos mensajes sin contar con un peritaje que avale su autenticidad, subrayando que los elementos presentados no han sido sometidos a un análisis que confirme su veracidad.