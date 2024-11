Ministro Juan Santiváñez niega que generales filtraron datos para la captura de Vladimir Cerrón

Durante una actividad oficial en San Borja, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre las declaraciones del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Roger Arista Perea, quien señaló a generales de la PNP de haber filtrado información para evitar la captura de Vladimir Cerrón. Al respecto, Santiváñez indicó que los generales citados le aseguraron no estar involucrados en dicho presunto encubrimiento. En ese contexto, informó que la PNP ha autorizado a los oficiales a presentar sus descargos y a ejercer acciones legales contra el exfuncionario Arista tras sus declaraciones.

De acuerdo con el testimonio del exjefe de la DINI, ante la Comisión de Fiscalización, algunos generales de la DIGIMIN y la DIRIN habrían filtrado información para facilitar la fuga de Cerrón. Uno de estos oficiales habría informado directamente a la presidenta Dina Boluarte.

"Con respecto al tema de las declaraciones brindadas por el exdirector de la DINI, el señor Arista, he sido informado por los generales que han sido citados por este señor que no están absolutamente involucrados en ninguno de estos temas y me han mostrado los medios probatorios que acreditan sus dichos y el comando de la PNP ha autorizado la presentación de sus descargos y la titularidad para ejercer todas las acciones legales que puedan efectuar en contra de su honor y de su buen nombre contra este exfuncionario público que está brindando declaraciones en diversos medios", indicó a los medios de comunicación.

En otro momento de sus declaraciones, el integrante del Consejo de Ministros mencionó que en el próximo encuentro con la Fiscalía, firmará el documento que permita levantar el secreto de sus comunicaciones para continuar con las investigaciones en su contra. Explicó que en ocasiones anteriores no pudo realizar esta acción, ya que las diligencias coincidieron con compromisos oficiales de su función.

"Nosotros al momento que fuimos notificados de la investigación fuimos los que presentamos voluntariamente el poder levantar el secreto de nuestras comunicaciones. Las cuatro oportunidades en que hemos sido citados por el Ministerio Público penosamente han coincidido con actividades oficiales debidamente acreditadas con pasajes aéreos, con citaciones previas. Entendemos que en los próximos días seremos notificados para que nos puedan tomar la firma en el despacho ministerial que lo haremos con transparencia", señaló.

Santiváñez, un ministro sin liderazgo que permanece en el Ministerio por su funcionalidad a Dina Boluarte

Juan José Santiváñez Antúnez, el sexto ministro del Interior en el gobierno de Dina Boluarte, asumió su cargo en mayo de este año. Su gestión ha estado marcada por controversias que han puesto en duda su continuidad, aunque, a diferencia de sus predecesores, ha mantenido la confianza del Ejecutivo, que ha expresado su respaldo públicamente.

PUEDES VER: Crisis de seguridad: gestión de Juan José Santiváñez resulta en 1,620 asesinatos en 2024

Tras la renuncia de Walter Ortiz, Juan José Santiváñez asumió el Ministerio del Interior el 17 de mayo de 2024, inicialmente destacándose con el rescate de la empresaria Jackeline Salazar, secuestrada en Los Olivos. Sin embargo, su gestión pronto se vio envuelta en controversias. Denuncias de abuso de autoridad y encubrimiento dentro del Gobierno surgieron a raíz de amenazas a periodistas y audios comprometedores con el capitán PNP Junior Izquierdo, donde se menciona la desactivación de la Diviac y una presunta protección a Cerrón. A esto se sumó el incremento de la inseguridad ciudadana y la fallida captura de Iván Quispe Palomino, quien resultó ser un excolaborador de la Dircote.