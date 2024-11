Elizabeth Peralta habría intentado reunirse con el fiscal que la investiga por presunto tráfico de influencias

El último 9 de septiembre, la Fiscalía ingresó a la oficina de la suspendida fiscal Elizabeth Peralta en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en su contra. Ese día la letrada se presentó tarde en esta diligencia debido a que estuvo buscando al fiscal supremo Alcides Chinchay, quien llevaba su caso, a fin de reunirse con él, reveló un reportaje de Cuarto Poder.

Una hora después de iniciada la revisión de su oficina, recién llegó Peralta y, en la actas, se dejó constancia de que había buscado reunirse con Chinchay. De hecho, ella misma lo dijo.

“Me comuniqué con la secretaría de la segunda fiscalía suprema, manifestando que quería entrevistarme con el fiscal supremo Alcides Chinchay, y fui atendida por el personal administrativo del despacho que comunican que el doctor Alcides Chinchay requería mi presencia en mi despacho, ya que la fiscal adjunta suprema estaba realizando diligencia en el mismo, motivo por el cual retorné a mi oficina”, dijo a la fiscal interviniente de la diligencia.

Sin embargo, a pesar de que la misma suspendida fiscal dijo ello y firmó el acta con dicha declaración, su abogado, Benji Espinoza, negó que su clienta haya tenido la intención de reunirse con Alcides.

"No, ella ha descartado, me lo ha dicho textualmente que pueda haber hablado con el Dr. Chinchay. Respeta su trabajo, aunque muchas decisiones no se compartan", dijo al referido medio.

Después brindó una respuesta diferente. "¿Tiene un investigado derecho a preguntar a los fiscales que la investigan qué hacen? Claro", dijo Espinoza.

USB hallado en la oficina de la suspendida fiscal

El mismo día de la referida diligencia, los fiscales habrían hallado un USB con grabaciones que podrían ser claves en su caso. En una de las transcripciones, Peralta haría referencia a términos como “gigas” y “plazas de trabajo,” presuntamente utilizados para hablar de sus gestiones de influencias. La defensa de Peralta Santur ha negado que estos diálogos impliquen actos ilícitos.

"Pero escúchame Alex, lo que yo te voy a poner ahora, son dos gigas, tres gigas por el aplicativo. Dale a Cori, tú cobras diez.", se escucha en una de las transcripciones de los audios.

En declaraciones recientes, la fiscal Peralta se mostró conforme con la orden de impedimento de salida del país. Entre las pruebas, la Fiscalía destaca conversaciones en las que Peralta habría solicitado dinero para archivar investigaciones de lavado de activos y otorgar beneficios en decisiones judiciales. Hurtado y Peralta tendrían una relación de amistad cercana que, según la Fiscalía, habría facilitado estas presuntas acciones irregulares.

"Me encuentro presente afrontando este presente proceso. Jamás saldría de Perú, jamás, jamás. Eso es todo lo que tengo que decir, señor presidente. Gracias.", fueron las declaraciones de la fiscal Elizabeth Peralta Satur durante su audiencia.

"En la investigación se sabrá la verdad. Estoy conforme con los argumentos esgrimidos por mi defensa. Me allané al requerimiento de impedimento de salida del país.", indicó.