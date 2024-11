Juan José Santiváñez Antúnez es el sexto ministro que ha pasado por la cartera del Interior en los casi 2 años del Gobierno de Dina Boluarte, quien asumió el Poder Ejecutivo tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022. El titular de dicho ministerio fue designado en mayo de este año y durante el transcurso de su gestión se han desarrollado diversos acontecimientos cuestionables que han puesto en duda su permanencia en el cargo.

La mayoría de ministros anteriores a él han dejado sus cargos por situaciones similares a las controversias que Santiváñez enfrenta, a pesar de lo cual ha mantenido la confianza del Poder Ejecutivo, que la ha expresado públicamente.

Dina Boluarte se convirtió en la presidenta del Perú el 10 de diciembre de 2022. Con ella asumió como primer ministro César Cervantes, excomandante general de la Policía Nacional. Sin embargo, su mandato duró tan solo 11 días, desde el 11 hasta el 21 del mismo mes. ¿La razón? Durante su breve gestión, 22 ciudadanos perdieron la vida a manos de la represión policial en los enfrentamientos durante las protestas, lo que llevó a Boluarte a realizar cambios en su gabinete ministerial.

PUEDES VER: Iván Quispe Palomino denuncia que PNP lo presionó para que aceptara identidad falsa

Posteriormente, la cartera del Interior fue encargada a Víctor Rojas, quien asumió el 21 de diciembre de 2022. Durante sus 23 días de gestión se esperaba que estableciera una estrategia para evitar más muertes; sin embargo, la cantidad de fallecidos aumentó a 47. A raíz de esto, el Ministerio Público lo denunció, así como a Dina Boluarte, Alberto Otárola y Pedro Angulo, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Rojas dejó el ministerio del Interior el 13 de enero de 2023.

Vicente Romero fue el siguiente en la línea. Él ocupó el cargo de ministro del Interior durante 10 meses, presentó su renuncia el 17 de noviembre de 2023. Su salida se produjo tras ser censurado por el Congreso, que cuestionó su capacidad para combatir la inseguridad ciudadana. Romero asumió el cargo el 14 de enero del mismo año, convirtiéndose en el ministro con mayor tiempo en funciones antes de la llegada de su sucesor.

Durante su gestión, Romero enfrentó diversas dificultades, incluyendo protestas sociales y la conocida 'Toma de Lima'. En su carta de renuncia, destacó que su administración había iniciado la declaratoria de emergencia en varios distritos del país, una medida que buscaba abordar la creciente ola de inseguridad.

Ante ello, Víctor Torres tuvo que asumir el cargo dicho cargo el 21 de noviembre de 2023 y permaneció hasta el 1 de abril de 2024. Durante su gestión, fue ampliamente cuestionado por la falta de medidas concretas para combatir la criminalidad en el país. A pesar de las críticas, Torres se elogió a sí mismo en una entrevista, destacando el trabajo que, en su opinión, estaba realizando de manera positiva.

Aunque en su renuncia alegó motivos familiares, diversos observadores interpretaron su salida como un posible acuerdo político vinculado a la obtención del voto de confianza del gabinete del primer ministro Gustavo Adrianzén.

Hasta ese momento, la opinión pública destacaba al Ministerio del Interior como el más inestable, con 4 renuncias en tan solo 16 meses ya se avecinaba la quinta. Walter Ortiz suplió a Vicente Torres; sin embargo, solo duró 46 días, renunciando el 16 de mayo del 2024. Un día antes de su salida, él había asegurado su permanencia.

La renuncia de Ortiz se produjo en un contexto de intensas críticas debido a su determinación de desactivar el grupo especial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que trabajaba de cerca con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), dirigido por la suspendida fiscal Marita Barreto. Esta acción suscitó inquietud e interrogantes sobre el compromiso del Ministerio del Interior en la lucha contra la corrupción en los niveles superiores del poder.

La llegada del ministro Juan José Santiváñez al Ministerio del Interior

Tras la renuncia de Ortiz, Juan José Santiváñez aguardaba, como viceministro del Orden Interno del Ministerio del Interior, su ascenso al más alto cargo. El 17 de mayo de 2024, Santiváñez asumió la cartera. Inicialmente, sorprendió con el rescate de la empresaria Jackeline Salazar, quien fue secuestrada a principios de mayo en el distrito de Los Olivos. Sin embargo, lo que parecía un panorama prometedor en la lucha contra el crimen poco a poco se fue desvaneciendo.

Ataques y amedrentamiento a periodistas como César Hildebrandt y Marco Sifuentes, los audios comprometedores con el capitán PNP, Junior Izquierdo 'Culebra', donde se habla de la desactivación de la Diviac y que el Gobierno de Dina Boluarte encubre a Vladimir Cerrón, destaparon un fuerte escándalo de abuso de autoridad y encubrimiento a un prófugo dentro del Gobierno.

PUEDES VER: Ministro Juan Santiváñez se pronuncia tras detención de Víctor Quispe Palomino y asegura que sí hay resultados en su gestión

Asimismo, el incremento por inseguridad ciudadana por extorsión y sicariato, e inacción del Gobierno, así como la patinada en la captura de Iván Quispe Palomino, quien afirmó ser el número 2 de Sendero Luminoso, pero resultó ser todo lo contrario, ya que es un exculpado exterrorista que colaboró con la Dircote, terminó por sepultarlo políticamente.

¿Por qué, a pesar de tener todos estos desaciertos, amenazas y confesiones, aún continúa en el Ministerio del Interior? La República se contactó con la politóloga Katherine Zegarra y el exjefe del gabinete de asesores del Mininter, quienes nos explicaron las razones por las que aún continúa en el sector.

Juan José Santiváñez ya no tiene liderazgo en el Mininter y se mantiene por ser funcional a Dina Boluarte

Juan José Santiváñez, ministro del Interior, ha perdido liderazgo y se mantiene en su puesto porque conviene a la gestión de Dina Boluarte tener redes de control sobre la PNP, aseguró Luis Herrera, exjefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior. Destacó que la falta de resultados y el liderazgo debilitado de Santiváñez son evidentes, especialmente tras la controversia generada por los audios con el capitán PNP 'Culebra'. Herrera sostiene, además, que el ministro, en lugar de establecer una relación adecuada con el sistema de justicia, ha preferido pelearse con instituciones como el Ministerio Público.

"Considero que está siendo funcional a lo que el Gobierno de Dina Boluarte busca, que es tender redes de control sobre la organización policial. No hay otra explicación, no ha dado resultados. Tenemos un problema importante en la ejecución presupuestaria y en la compra de equipamiento. Además, no ha logrado establecer una relación adecuada para el funcionamiento del sistema de justicia, se ha enfrentado con el Ministerio Público, existen dudas con respecto al proceso de ascenso y aplicación de las normas, así como que están aplicando una ley que todavía no está reglamentada. Un ministro que está siendo investigado por su propio sector no puede seguir siendo ministro", dijo para La República

Por su parte, la politóloga Katherine Zegarra asegura que la permanencia de Santiváñez en el cargo es síntoma de un problema más profundo. "No es sorprendente que se mantenga a un ministro carente de las fortalezas necesarias para combatir eficazmente la inseguridad ciudadana, una de las principales preocupaciones del país", señaló. La decisión de la presidenta de mantenerlo sugiere que podría estar cumpliendo ciertos objetivos o, simplemente, no le da la prioridad adecuada a la creciente inseguridad que afecta a los peruanos.

La politóloga también criticó el papel del Congreso, el cual tiene el poder de censurar al ministro, pero no ha tomado medidas en ese sentido. "Lo que vemos es una protección política hacia una figura que no posee ni la capacidad técnica ni la política para abordar un problema tan complejo como lo es la inseguridad", finalizó.