Eduardo Guerrero, asesor de Dina Boluarte, renuncia a su cargo dentro del gabinete técnico presidencial

El asesor de Dina Boluarte, Eduardo Guerrero Castillo, ha renunciado a su cargo dentro del gabinete técnico de la presidencia. A través de un comunicado dirigido hacia el secretario general del despacho presidencial, Enrique Vílchez, el consejero de la titular del Ejecutivo le dio a conocer sobre esta decisión de dar un paso al costado.

"Sirva la presente para saludarlo atentamente y, a su vez, comunicarle mi renuncia al cargo de Asesor Técnico del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República que ocupo actualmente. Agradeciéndole la atención que le brinde a la presente, me despido", se observa en el documento.

Renuncia de asesor de Dina Boluarte. Foto: La República

¿Quién es Eduardo Guerrero, asesor de Dina Boluarte?

Eduardo Guerrero Castillo, nombrado asesor clave en el gabinete técnico de la presidenta peruana, Dina Boluarte, asumió esta posición a través de una resolución suprema en julio de 2023. Previo a ello, Guerrero se desempeñó como secretario de Comunicación Estratégica y Prensa en el Despacho Presidencial, cargo que ocupó antes del golpe de Estado en noviembre de 2022, liderado por el entonces presidente Pedro Castillo.

PUEDES VER: Abraham Siles y Mónica Rosell declinan incorporarse a la Junta Nacional de Justicia

No obstante, la carrera de Guerrero registró episodios de controversias, como acusaciones de conducta impropia y violencia familiar bajo influencia del alcohol. Sin embargo, su pareja Amalia Moreno, en declaraciones a Canal N, negó las versiones: “Lo único que yo tengo que aclarar es que Eduardo jamás me ha agredido ni física ni psicológicamente. Es por eso que no existe ninguna denuncia formal en su contra", afirmó Moreno.

Guerrero se mantuvo activo en sus funciones hasta el último 30 de abril. Hasta la fecha, acompañó a la presidenta Boluarte en diversos compromisos internacionales, a pesar de estas serias acusaciones.

Dina Boluarte tras declaraciones de José Arista: "No somos un Gobierno débil"

La presidenta Dina Boluarte refutó las afirmaciones realizadas recientemente por el titular del Ministerio de Economía, José Arista, quien describió al Gobierno como "débil" debido a su escasa representación en el Poder Legislativo.

PUEDES VER: Mónica Rosell también declinó de integrar la JNJ al igual que Abraham Siles

Durante una actividad en el Palacio de Gobierno, la mandataria contradijo las palabras de su ministro y destacó que, aunque no cuenta con el respaldo de una agrupación política específica en el Congreso, mantiene una relación de amistad con varios miembros de las bancadas. Las declaraciones de Arista, según se reportó, generaron descontento en la jefa de Estado.

"Este Gobierno, de esta mujer andina, que no tiene bancada en el Congreso, pero que tiene grandes amigos en las bancadas. Y es el Gobierno que tiene mejor relación con el Legislativo y por eso podemos avanzar en aquellos derechos e intereses de la población", expresó la mandataria.