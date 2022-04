Produce despide a alto funcionario que contrató a su yerno y a su sobrino en su despacho

Luego de que se conociera que Óscar Díaz Mendoza, director general de Pesca Artesanal del Ministerio de la Producción, impulsó la contratación de su yerno y de su sobrino político en su despacho ministerial, Produce anunció la decisión de separarlo del cargo.

Por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, el mencionado ministerio compartió que Díaz Mendoza ya no cuenta con un vínculo laboral con la institución. La misma suerte correrán los familiares del ahora exfuncionario, ya que se comunicó además que las órdenes de servicio de ambos fueron rescindidas debido a que ya no se cuenta con la necesidad de sus laboras.

“Se ha ordenado la inmediata rescisión de la Orden de Servicio Nº 491-2022, correspondiente a los proveedores Jesús Eduardo Herrera Gonzáles, y la Orden de Servicio Nº 00502-2022, de Damian Alejandro Llanos Vergara, al no contar ya con la necesidad del citado servicio. Referente al Director de Pesca Artesanal, se informa que se ha dejado sin efecto su vínculo laboral con la institución”, se lee en el comunicado compartido en Twitter.

Tuit de Ministerio de la Producción

El dominical “Punto final” reveló que Díaz Mendoza había intercedido para concretar la contratación de su yerno, Damian Llanos. Frente a los cuestionamientos, el entonces funcionario de Produce declaró desconocer el vínculo que tenía el sujeto con su hija, pese a que una publicación de Facebook muestra que estuvo presente en el matrimonio.

“Qué sorpresa. No vaya a ser una foto trucada. Me está dando la sorpresa, no estaba enterado de esto. Yo le he dicho: ‘Se habrán casado en secreto’. La verdad, no sé cuál es el afán persecutorio de todo esto”, respondió al programa dominical al ser consultado sobre la publicación en redes sociales.

También impulsó la contratación de Jesús Herrera, su sobrino político, por un lapso de tres meses como coordinador en la Oficina de Prensa del Ministerio de la Producción. En ese sentido, señaló que fue por un tema de “urgencia”.

