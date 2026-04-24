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'Gen V', spin off de The Boys, fue cancelada tras solo dos temporadas por Amazon Prime

Amazon Prime confirma el fin de 'Gen V' tras dos temporadas, pero sus personajes continuarán en 'The Boys' y nuevos proyectos del universo Vought ya están en desarrollo.

Personajes de 'Gen V' aún seguirán en la franquicia de The Boys. Foto: Difusión
Personajes de 'Gen V' aún seguirán en la franquicia de The Boys. Foto: Difusión
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La serie ‘Gen V’, derivada del exitoso universo de ‘The Boys’, no tendrá una tercera temporada. La decisión fue confirmada el 24 de abril de 2026 por medios especializados como Deadline, Variety y The Hollywood Reporter, marcando el cierre anticipado de una de las apuestas juveniles más comentadas de Amazon Prime Video.

Estrenada en 2023 y con su segunda temporada emitida hasta octubre de 2025, la ficción se centró en jóvenes con superpoderes formados en la universidad Godolkin, una institución controlada por la corporación Vought. Con una mezcla de sátira, violencia y crítica a la cultura de la fama, la producción mantuvo el tono provocador que caracteriza a la franquicia original.

PUEDES VER: ¿Quiénes son los padres de Jack Quaid? Conoce a los famosos progenitores de Hughie de 'The Boys'

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'Gen V' fue cancelada por Amazon Prime

La cancelación de ‘Gen V’ responde a una decisión estratégica de Amazon Prime Video, aunque no se han detallado razones oficiales. Fuentes de la industria coinciden en que la plataforma busca concentrar recursos en cerrar la historia principal de ‘The Boys’ y priorizar proyectos más alineados con la narrativa central.

El spin-off logró posicionarse como una extensión directa del universo de Vought, conectando sus eventos con lo que ocurrirá en la recta final de la popular serie de la plataforma. Sin embargo, el crecimiento del catálogo y la necesidad de evitar la saturación de contenidos derivados habrían influido en la decisión.

Entre los elementos que definieron la serie destacan:

  • Un enfoque en la competencia entre jóvenes superhéroes
  • Pruebas extremas dentro de la academia
  • Críticas al marketing y la explotación de la imagen pública
  • Escenas de acción con alto contenido explícito

PUEDES VER: ‘The Boys’ anuncia nuevo spin-off en la Comic Con 2024 protagonizado por Soldier Boy y Stormfront

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Personajes de 'Gen V' seguirán en el universo de The Boys

Aunque ‘Gen V’ no continuará como serie independiente, sus personajes no desaparecerán. Los productores Eric Kripke y Evan Goldberg confirmaron que las tramas desarrolladas en Godolkin tendrán continuidad dentro de la temporada 5 de ‘The Boys’.

“Estamos comprometidos a continuar las historias de estos personajes en la próxima temporada y otros proyectos en desarrollo. Los volverán a ver”, señalaron en declaraciones recogidas tras el anuncio.

Esta integración refuerza la idea de un universo narrativo compartido, donde los acontecimientos de cada serie impactan directamente en la historia global. Para los seguidores, esto implica que el cierre de la serie no supone una ruptura, sino una transición hacia una narrativa más unificada.

PUEDES VER: 'The Boys', temporada 4: final explicado, el regreso de un personaje y un inesperado giro del último episodio

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Nuevos proyectos en el universo de The Boys

El final de ‘Gen V’ coincide con la expansión del universo de ‘The Boys’, que ya prepara nuevas producciones para los próximos años. Entre ellas destaca Vought Rising, una serie ambientada en la década de 1950 que explorará los orígenes de la corporación Vought y sus primeros experimentos con superhéroes.

Además, se encuentra en desarrollo ‘The Boys: Mexico’, un proyecto que ampliará el alcance geográfico de la franquicia y ofrecerá nuevas perspectivas dentro del mismo universo.

Con estas producciones, Amazon Prime busca consolidar una estrategia basada en historias interconectadas, apostando por una expansión controlada en lugar de múltiples spin-offs simultáneos.

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