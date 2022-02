Alfonso Chávarry sobre ataques de La Resistencia a Jaime Chincha: “Tomaremos acciones”

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, se refirió al hostigamiento del que fue víctima este martes Jaime Chincha por parte de La Resistencia, grupo de extrema derecha vinculado al fujimorismo que llegó a los exteriores del domicilio del periodista para generar disturbios.

Según videos difundidos por vecinos de la zona, la agrupación radical se congregó para vociferar que el hombre de prensa se habría “vendido al Gobierno”.

“A través de la Policía, nosotros tomamos las acciones sobre el particular. Él ha presentado su denuncia y nosotros tomaremos acciones a través de una unidad especializada (de la PNP) para determinar (alguna responsabilidad), porque no se puede permitir esto a ninguna persona. Todos tienen el derecho a ser respetados y no se puede permitir que vayan a hacer este tipo de amenazas a los periodistas”, dijo el titular del Mininter a la prensa.

Chávarry precisó que coordinará con Jaime Chincha para otorgarle medidas de seguridad ante eventuales agresiones por parte de La Resistencia.

“Coordinaremos con el periodista. Tomaremos las medidas de seguridad para brindarle la protección respectiva no solo él, sino a todos los periodistas y personas que sean amenazadas o victimadas”, agregó.

Alfonso Chávarry sobre voto de confianza: “Si nos dan, en buena hora”

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, también comentó la próxima presentación del gabinete ministerial en el Congreso, a fin de que el primer ministro, Aníbal Torres, exponga la política general del Gobierno y solicite el voto de confianza a la representación nacional.

“Nos den o no nos den el voto de confianza, nosotros debemos seguir trabajando. Todos los ministros, donde están y de acuerdo a sus funciones, deben trabajar. Si nos dan, en buena hora. Mientras estemos al mando de la cartera, debemos seguir trabajando, porque el Perú no puede parar”, añadió el titular del Interior.