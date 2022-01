RMP: “No es cualquier juez, señor Acuña, es uno que le conviene”

Dos días después de la sentencia emitida por el juez Raúl Jesús Vega en contra del periodista y autor del libro Plata como cancha, Christopher Acosta, el editor Jerónimo Pimentel y la editorial Penguin Random; el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se pronunció.

A su turno, Rosa María Palacios sostuvo que según la condena de Jesús Vega, citar constituye el delito de difamación. Por su lado, si bien la resolución ha causado rechazo a nivel nacional e internacional, Acuña Peralta señaló que “no sabe por qué está en peligro la libertad de expresión”.

Por otra parte, aunque el excandidato presidencial ha afirmado que ya leyó el libro Plata como cancha, la conductora de LR+ recordó que cuando se presentó la demanda de difamación, el también exalcalde de Trujillo no lo había leído. Ese solo hecho —añadió— debería ser un motivo para traer abajo la sentencia en la Corte Superior.

Poder. César Acuña no asistió a la lectura de la sentencia. Foto: Gerardo Marín/ La República

“Él tendría que haber leído el libro porque solo uno mismo puede valorar si su honor ha sido afectado o no. El honor parte de una apreciación absolutamente personal. Por eso, estos casos no son de oficio, son querellas, por eso no participa un fiscal. Yo tengo que decidir si lo dicho por usted me ofende o no. El señor Acuña presentó una demanda por difamación de un libro que no ha leído”, indicó.

Sin embargo, hay otro problema. El juez Raúl Jesús Vega no ha fundamentado en su resolución la condena a la editorial Penguin Random. RMP explicó que Jerónimo Pimentel ha sido querellado como persona natural por difamación pese a nunca haber mencionado a César Acuña.

Palacios recalcó que Jesús Vega no es un juez titular o, mucho menos, provisional; sino supernumerario; es decir, es un abogado que la Corte Superior designa para cubrir plazas.

Abogado. Raúl Jesús Vega ha sido juez en Lima, Lima norte, Ventanilla y Áncash. Foto: captura de JusticiaTV

“No es cualquier juez, señor Acuña, es uno que le conviene a su defensa, que le conviene a sus abogados, que le conviene a usted y se aparta de toda la jurisprudencia”, advirtió.

Durante la entrevista concedida al canal Willax, César Acuña recalcó que no está en contra de la libertad de expresión, pero sí en contra de la difamación. “Yo soy un demócrata”, declaró.

Asimismo, el empresario manifestó no sentirse conforme con la sentencia porque es una primera instancia. “Mi honor vale mucho más, esta es mi gran oportunidad”, dijo en el programa de Milagros Leiva.

“(No entiende) El daño gigantesco que le está causando a su propia carrera política perseguir periodistas; esto es grave para el propio César Acuña”, aseveró al respecto RMP.