Caso Cristopher Acosta: ¿qué dice el libro Plata como cancha sobre Acuña y la salita del SIN?

El periodista Cristopher Acosta recibió este lunes 10 de enero una sentencia, en primera instancia, del Poder Judicial por la publicación del libro Plata como cancha tras la denuncia del excandidato presidencial César Acuña. El líder del partido Alianza para el Progreso (APP) refirió que la obra incurre en el delito de difamación.

Entre los datos que reúne el texto periodístico se encuentra su presunta reunión con Vladimiro Montesinos. Pero ¿qué señala la obra del periodista sobre las visitas de Acuña al SIN? A continuación, te mostramos todos los detalles.

¿Qué dice el libro sobre César Acuña y la salita del SIN?

Christopher Acosta dio a conocer en su obra la existencia de tres testimonios que indican que el excandidato a la presidencia César Acuña estuvo presente en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en el año 2000.

El periodista detalló que estas declaraciones fueron dadas por la empresaria Matilde Pinchi Pinchi, así como el comandante Mario Ruiz Agüero y el capitán Wilbert Ramos Viera, ambos exsecretarios de Vladimiro Montesinos.

Pinchi Pinchi fue una de las personas de mayor confianza del exasesor de Alberto Fujimori. Además, fue colaboradora eficaz en el proceso que terminó por condenarlo a 25 años de prisión junto a otros miembros de dicho régimen.

En una entrevista a Canal N, tras la publicación de su libro en febrero de 2021, Acosta aseguró que estos datos se encuentran en los documentos del Congreso de la República.

“Esa es información oficial que consta en los archivos del Congreso. En 2001, cuando se instala la comisión que investiga el tema de los topos y tránsfugas, hay tres testimonios que vinculan a Acuña y testimonian que estuvo presente en el SIN”, expresó el autor en su momento.

El libro Plata como cancha se publicó en febrero de 2021. Foto: Instagram / Christopher Acosta

Asimismo, recordó que, en el 2000, el líder político no tenía una mucha presencia en la esfera política ni mediática, ya que era un congresista que recién comenzaba sus labores.

“En el 2000, Acuña era un congresista desconocido, no tenía a APP, empezaba en el rubro de la educación y era una persona sin peso político, a diferencia de lo que es hoy. Además, es uno de los cinco congresistas de la oposición que no abandonan el hemiciclo del Congreso, se queda allí. Tiene algún tipo de correlato con lo que contó Pinchi Pinchi y los dos exsecretarios”, agregó.

En esa línea, concluyó que, en base a la información del libro, César Acuña habría evitado problemas judiciales a través de acuerdos o arreglos confidenciales.

Respuesta de César Acuña sobre acusación de su visita al SIN

Por su parte, el empresario y dueño de la Universidad César Vallejo negó en su momento haber visitado el SIN o haberse reunido con Vladimiro Montesinos. “Nunca he asistido, no lo he conocido, nunca lo he mirado al señor en el año 2000″, aseguró.

Acuña también añadió que fue uno de los primeros parlamentarios en denunciar el régimen de Fujimori. “Una demostración que nunca le he tenido miedo al poder ni a los corruptos, no me ha temblado la mano. Por eso pido a los medios que vayan al Congreso, que saquen el informe y publiquen qué congresista hizo la primera acusación contra Montesinos y el Gobierno de Fujimori”, apuntó.

El político brindó estas declaraciones en el marco de su campaña presidencial para las elecciones presidenciales de 2021, proceso que terminó por ganar el ahora presidente Pedro Castillo.

Sentencia contra Cristopher Acosta

El juez Raúl Jesús Vega, del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, sentenció este lunes 9 de enero a Acosta a 2 años de pena privativa suspendida y un pago de reparación civil de 400.000 soles. Esto luego de que Acuña denunciara la publicación del libro Plata como cancha. La condena también incluyó al editor de la empresa Penguin Random House Jerónimo Pimental.

Por su parte, la defensa del periodista anunció que recurrirá a otra instancia. “Señor Jesús Raúl Vega, estoy en total desacuerdo con su sentencia, por lo cual apelo en todos los extremos condenatorios de la demanda que usted ha decidido esta mañana”, aseguró su abogado este lunes tras conocerse la decisión judicial.

Christopher Acosta señaló que la sentencia, en primera instancia, en su contra no mellará sus investigaciones de Acuña y de otros actores políticos. Foto: La República

En tanto, Acosta declaró que esta situación no mellará su labor periodística y que continuará investigando al líder de APP, además de otros personajes políticos. También hizo énfasis en que la sentencia es el cierre de un serie de acciones realizadas por Acuña para evitar que las personas lean su obra.

“Primero intentó evitar su circulación a través de Indecopi, argumentando que la frase “Plata como cancha” le pertenecía. Luego, como esto no le resultó, vino con la demanda contra Jerónimo Pimentel, el director de la editorial, y yo. Luego solicitó el embargo de nuestros bienes y, finalmente, ahora se conoce el desenlace de la sentencia en primera instancia”, sentenció.