Fiscal Norah Córdova anuncia que allanará Palacio de Gobierno

La fiscal provincial titular Norah Córdova declaró que ante la negativa del presidente de la República de entregarle diversa información, evalúa la posibilidad de allanar Palacio de Gobierno en las próximas horas.

Anotó que el jueves incautó las computadoras y laptops de los funcionarios de Petroperú que participaron en el anulado proceso de licitación de biodiesel, adjudicado a la empresa Heaven Petroleum Operators, gerenciada por Samir Abudayeh.

Sin embargo, en Palacio de Gobierno no le habían entregado toda la información que solicitó. La fiscal no precisó cual es la información que solicita, pues las visitas de Samir Abudayeh y Karelim López están suficientemente documentadas.

En este contexto, indicó que evalúa un allanamiento. Este tendrá que tramitarse y justificarse ante un juez de investigación preparatoria. La Fiscalía por sí misma no puede disponer un allanamiento.

Queja. Fiscales no precisan qué información se les negó. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Facebook

Por otro lado, la fiscal confirmó que en su página de Facebook realizó diversas publicaciones en contra del presidente Pedro Castillo, tal como lo reportó La República, en una de las cuales dice que este encabeza un gobierno de corruptos y terroristas.

Pero señaló que solo fueron en el mes de junio, durante el proceso electoral. “No es una página donde yo tengo que dar cuenta sobre mis funciones como fiscal, es una página de Facebook privada donde la Constitución me da el derecho que como persona yo pueda tener una opinión. Ahora esa publicación ha sido en el mes de junio”, señaló.

Luego el señor presidente salió electo y mis respetos hacia él. Yo, como fiscal provincial, no tengo la facultad de poder investigarlo, no soy la fiscal de la Nación, no tengo esa prerrogativa”, añadió.

Sin embargo, de acuerdo con su página, a la que este diario tuvo acceso, las publicaciones en contra del presidente continuaron en julio y agosto.

En julio señaló que el presidente en su discurso mencionó tantas etnias, que ya se sentía extranjera. En agosto escribió que el Congreso debería dar su apoyo al gabinete ministerial y luego vacar a Castillo.

Ambos eventos no pudieron darse en junio como ella declaró en RPP.

Norah Córdova consideró que esas publicaciones no son suficientes para apartarse del caso. “No me voy a inhibir del caso porque considero que mi actuación se está demostrando con la investigación que estoy llevando y todo lo que se está realizando, nosotros estamos dando cuenta a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos (…). Los mensajes no afectan en lo absoluto la objetividad de la investigación. Mi trabajo no puede verse afectado en lo absoluto con las publicaciones que di en el mes de junio”, indicó.

Pero es evidente que existe un sesgo por involucrar al presidente Castillo en las investigaciones.

La fiscal Córdova inició la investigación del caso Petroperú en una resolución número 1 que emitió el 20 de diciembre, disponiendo que el personal de su despacho se constituya a la sede de la empresa estatal.

Al día siguiente, 21 de diciembre, emite una segunda resolución en la que dispone recoger el cuaderno de visitas y registro de visitas al despacho presidencial. Para realizar esta diligencia, los fiscales solicitan tener acceso al mismo despacho del presidente.

Pero es claro que para tener esos registros no tenía por qué tener acceso al despacho. Su resolución no justifica ni el motivo ni los documentos que requería del despacho mismo del presidente. Eso no aparece en los documentos. ❖

Denuncia ante Control Interno

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas Palacios, presentó una queja por falta muy grave contra la fiscal Norah Córdova y sus adjuntos Luis Medina Rodrigo y Luis Mina Abando ante la oficina de Control Interno. Solicita que los tres fiscales sean destituidos.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes judiciales, lo que el abogado debió realizar es pedir la inhibición de la fiscal, a fin de que una fiscal superior evalúe si Norah Córdova puede ser objetiva al investigar el caso Petroperú.

Si bien Córdova no investiga al presidente, sus hallazgos influirán en esa investigación. Ella ya pidió a la fiscal de la Nación investigar a Castillo.