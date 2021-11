Fiscalía habría encontrado $ 20.000 en efectivo en despacho de Bruno Pacheco

El Ministerio Público habría encontrado 20.000 dólares en efectivo en la oficina del renunciante secretario general de Palacio de Gobierno y hombre cercano al presidente Pedro Castillo, Bruno Pacheco, durante la diligencia que un grupo de fiscales anticorrupción realizó el último viernes.

Según capturas del acta de exhibición de documentos no privados en la Secretaría General de Palacio, Pacheco Castillo indicó a los fiscales que dicho monto es “producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general de Palacio”, que asciende a 25.000 soles. Asimismo, Bruno Pacheco autorizó que se fotocopien los billetes para las investigaciones correspondientes.

Fiscales encontraron 20.000 dólares en el baño de la oficina de Bruno Pacheco. Foto: Captura de Twitter

La intervención de los fiscales inicio a las 11.10 a. m. y acabó a las 10.20 p. m. de dicha jornada. En ese lapso, también se realizaron copias de información de computadoras, así como de otros dispositivos que almacenan datos y que se encontraban en la oficina de Bruno Pacheco.

El Ministerio Público dispuso una investigación preliminar contra el secretario general de Palacio tras la presunta presión que habría ejercido sobre el superintendente de la Sunat con el objetivo de favorecer a determinadas empresas.

La tesis de la Fiscalía es el presunto delito de tráfico de influencias, aunque esta podría variar a patrocinio ilegal o cohecho, según explicó el fiscal Omar Tello a RPP.

Fiscalía no pudo incautar el celular de Bruno Pacheco

El fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, detalló que durante la diligencia que realizó el Ministerio Público en Palacio de Gobierno, no se pudo incautar el celular del ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, ya que este argumentó que “no lo tenía en ese momento”.