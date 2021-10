Congresista Diego Bazán: “No otorgar el voto de confianza desestabilizaría más el país”

El congresista por la región La Libertad, Diego Bazán, señaló que una crisis política por no otorgar el voto de confianza al gabinete ministerial de Mirtha Vásquez desestabilizaría más el país. Al respecto, mencionó que el Perú vive momentos tensos, así que rechaza la presencia de más impases.

Por ello, el legislador anunció, en entrevista a RPP, que ejercerá su voto pensando en los intereses del país, por encima de los suyos o de su bancada parlamentaria.

“ Soy respetuoso de la institucionalidad de la bancada, pero si me toca defender y reconciliar al país y buscar esa reconstrucción, que es justa y necesaria, (lo haré). Vivimos momentos de tensión y no podemos sumarle una crisis más. Sabemos que una crisis política producto de no otorgar el voto de confianza desestabilizaría más el país. Y, finalmente, lo más pobres (son los) afectados”, expresó.

PUEDES VER Encuesta IEP: más apoyo a gabinete pero Pedro Castillo baja en el sur y zonas rurales

Cuando le preguntaron si ya había decidido su voto, respondió que aún era prematuro dar a conocer su posición, pero mencionó que la exposición de Vásquez en el Congreso le dejó dudas, sobre todo en su postura sobre la Constitución.

“He sido muy crítico con esa posición de renovar el pacto social, que no sería otra cosa que un cambio de la Constitución y creo que, en estos momentos, la crisis económica que atraviesa el país no soportaría este tema. Además, soy consciente de que destruiría a la clase emprendedora que defiendo en el Congreso de la República ”, declaró.

Asimismo, comentó que otro tema que le genera preocupación es la permanencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela. A pesar de ello, indicó que espera que la postura de Vásquez cambie en los próximos días.

PUEDES VER Congresista Zea: Invito a la bancada de Perú Libre a respaldar al gabinete de Mirtha Vásquez