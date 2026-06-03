¿La leyenda Clint Eastwood deja el cine?

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Clint Eastwood no ha comunicado de forma oficial que ha dejado el cine. Sin embargo, a propósito de sus 96 años, el fin de semana se viralizó una frase de su hijo Kyle, quien dijo el año pasado que su padre estaba jubilado.

'Tengo muchos recuerdos entrañables de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años. Pero tuve la gran fortuna de poder trabajar con él en varias películas', declaró el músico a France 3. La prensa internacional reprodujo esa cita y la tomó como un anuncio del 'adiós al cine' del ganador del Óscar.

'La última entrevista realizada (y confirmada) a Clint Eastwood data del año pasado y se la concedió a Metrograph en su primer número', recuerdan en Vanity Fair ante la posible despedida del cine de la leyenda viviente de Hollywood. 'Hace un recorrido por prácticamente toda su carrera, demostrando que sigue muy ágil de memoria, pero no toca directamente el tema de la jubilación'.

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La última película que estrenó el director de Million Dollar Baby (2004) fue Jurado nº 2, un drama policial protagonizado por Nicholas Hoult. Llegó a los cines en octubre de 2024, pero Clint Eastwood no acudió a la alfombra roja en el AFI Fest, en Los Ángeles.

A raíz de esta última película, se viralizó una publicación en la que hablaba de su trabajo detrás de cámaras y de su intención de continuar con su carrera. Sin embargo, el actor y director negó haber dado esas declaraciones. “Recientemente han aparecido en las noticias un par de cosas sobre mí. Pensé que debía aclarar la situación. Puedo confirmar que he cumplido 95 años. También puedo confirmar que nunca concedí una entrevista a la publicación austriaca Kurier, ni a ningún otro periodista en las últimas semanas, y que dicha entrevista es completamente falsa”.

El director solo respondió directamente sobre su jubilación en 2021, cuando estrenó Cry Macho. 'No lo creo. Siempre estoy pensando en qué voy a hacer después. Me encanta tomar la idea de alguien, ya sea un libro o una obra de teatro, y desarrollarla. Quizás otros quieran hacer algunas películas y luego retirarse, y eso está muy bien. Quizás tengan otras cosas que hacer y con las que mantenerse ocupados. Yo no. Me encantan las películas y disfruto haciéndolas', respondió a Parade.

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Desde 2022 son pocas las apariciones públicas de Eastwood. Ese año participó en la ceremonia de premiación del torneo de golf AT&T Pebble Beach Pro-Am, en California, y en junio de 2024 asistió a la boda de su hija Morgan, quien se casó con Tanner Koompmans.

En 2024, tras la muerte de su novia Christina Sandera, envió un comunicado a The Hollywood Reporter: “Era una persona maravillosa. La echaré mucho de menos”.

El político y su apoyo a Donald Trump

De 1986 a 1988, Eastwood fue alcalde del pueblo californiano Carmel by the Sea. Según un archivo de la BBC, el actor de 55 años fue elegido por mayoría abrumadora. 'Obtuvo 2.166 votos frente a los 799 emitidos para la actual alcaldesa, Charlotte Townsend, una exbibliotecaria'.

Décadas después, el cineasta fue cuestionado por su apoyo a Donald Trump. La prensa estadounidense le consultó a la célebre Meryl Streep, conocida por su apoyo a los demócratas y crítica de Trump, qué pensaba sobre la postura política de su coprotagonista en Los puentes de Madison. 'No lo sabía. Tendré que hablar con él. ¡Tendré que arreglar eso! Porque sé que él es más... Creí que era más sensible que eso. Estoy conmocionada, de verdad.', le dijo la actriz a Variety debido al apoyo de Clint Eastwood a la campaña de 2016.

La prensa de Estados Unidos subraya que no quedó claro si Streep llegó a convencerlo, pero en 2020, The Guardian señaló que Eastwood rompió con el Partido Republicano y apoyó a Mike Bloomberg para presidente. Sin embargo, reconoció que aprobaba 'ciertas cosas que ha hecho Trump', pero le pedía que se comunicara 'de una manera más educada, sin tuitear ni insultar a la gente'.