Ántero Flores-Aráoz, a pocas horas de jurar como presidente del Consejo de Ministros de Manuel Merino, ratificó su posición a favor que las universidades con licencia denegada por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) tengan una "segunda oportunidad”.

El exministro de Defensa de Alan García señaló que las entidades públicas y privadas deben tener las mismas “oportunidades” ante la Ley Universitaria, norma a la que se mostró en contra anteriormente. Sin embargo, resaltó que este tema no debe ser prioridad por el momento.

“Yo creo que hay que tener (una segunda oportunidad), pero no es una asunto para hoy, miremos para el futuro, hoy en las crisis. (...) Ese es mi opinión personal, no voy a hacer nada sobre el particular. Personalmente opino que tiene que haber una igualdad entre las privadas y las públicas por qué a una se le da oportunidad y por qué no a otra, pero ese no es el tema de estos meses”, declaró el próximo primer ministro para Canal N.

Cabe señalar que el también excongresista se opuso a la reforma universitaria y fue representante legal de la Asociación Nacional de Rectores cuando la presidía Orlando Velásquez, ahora investigado como presunto integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Noticia en desarrollo...