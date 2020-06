Congreso cita a ministro Jorge Montenegro por salida del jefe de Serfor

El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología del Congreso, Lenin Bazán, anunció que citará al ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, para que explique la salida intempestiva del exdirector del Servicio Nacional Forestal (Serfor) Luis Alberto Gonzales-Zúñiga.

Como se sabe, el último viernes, mediante resolución suprema, el Ejecutivo decidió dar por concluida la designación de Gonzales-Zúñiga. Bazán cuestiona que la disposición no detalle motivos concretos. “Su cese ni contó con la opinión del Consejo Directivo de Serfor”, acotó el legislador del Frente Amplio.

PUEDES VER Gobierno fija requisitos para la importación de eucalipto desde Brasil

La vicepresidenta de la comisión, Luz Cayguaray, del Frepap, considera que el trasfondo de esa decisión es porque el extitular de Serfor se opuso a la reglamentación de la ley forestal, que favorecería a las empresas dedicadas a la palma aceitera y la deforestación. “El año pasado 150 mil hectáreas de bosques fueron deforestadas por mafias”, recordó.

Eduardo Acate (APP), integrante del mismo grupo de trabajo, se manifestó en esa línea: “Necesitamos claridad y el Ejecutivo debe darlas”. Agregó que la región Loreto, aparte de ser azotada por la pandemia, también lo fue por la deforestación. “Cambiaron bosques por palma aceitera”, dijo.

Este martes, la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología suspenderá su jornada, según Bazán, para realizar una sesión extraordinaria el viernes 12. Para esa fecha será convocado el ministro Montenegro.

Este lunes, por su parte, el congresista del Partido Morado Daniel Olivares solicitará información al Ministerio de Agricultura sobre este caso. “Las razones se tienen que saber, necesito saber la versión del gobierno. Me genera duda que no respondan hasta ahora”, expresó.

Lo mismo hará la defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto: “Estamos pidiendo información sobre el fundamento de la decisión”, adelantó.

Gonzales-Zúñiga criticó la decisión del gobierno el último viernes. “Se dice que yo he perdido la confianza del presidente. ¿Cómo la voy a perder si jamás me he reunido con él?”, declaró en RPP. Según recordó, el 3 de marzo, la viceministra de Políticas Agrarias, Paula Carrión Tello, solicitó su renuncia.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.