Nuevas bancadas dispuestas a que se retome reforma política

Congresistas electos de diversos grupos políticos expresaron su disposición para que se retome la reforma política, que busca mejorar el sistema político con nuevas reglas incluyendo algunas sobre elección de autoridades. Con diferencias sobre su relevancia, la mayoría de los consultados se muestra de acuerdo con trabajar estos cambios.

Para la próxima semana, el presidente Martín Vizcarra alista reuniones con congresistas electos de las distintas fuerzas para conversar sobre esta agenda. A esto se suma un pronunciamiento de los exintegrantes de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política en la que urgen al nuevo Congreso a asumirla.

Los exintegrantes instan a posibilitar que nuevas normas rijan los comicios del 2021 y acabar la reforma del financiamiento político y la prohibición a sentenciados a candidatear. Piden cambiar lo aprobado por el Congreso anterior para que haya elecciones de partidos abiertas, simultáneas y obligatorias; se elimine el voto preferencial; y se tengan listas de candidatos con paridad y alternancia de género. Además, piden reconsiderar la reforma de la inmunidad congresal y que se debata la bicameralidad.

En Acción Popular, grupo que ha obtenido más escaños, tienen acuerdo sobre bicameralidad e inmunidad congresal.

“En nuestro plenario del año pasado, acordamos que en la agenda de nuestra próxima bancada continuaremos con la reforma política”, dice Luis Roel, congresista electo de AP.

“Específicamente, establecimos que se tiene que retomar la bicameralidad, que Acción Popular históricamente ha planteado, para tener mejores leyes, y reducir la inmunidad parlamentaria al mínimo”, añadió.

Sobre los otros puntos mencionados por la Comisión, dice que AP está dispuesta a evaluar.

En Alianza para el Progreso, segunda fuerza política electa, hay acuerdo por la bicameralidad, la eliminación del voto preferencial y el voto voluntario.

“Estamos de acuerdo con que intervenga la Corte Suprema en el levantamiento de la inmunidad, si se mantiene, pero estamos por la anulación”, dice Omar Chehade, apepista electo para el próximo Parlamento.

"La eliminación del voto preferencial es crucial. Se evita que personas con poder económico se impongan. Y las primarias serían entre militantes. Al democratizar demasiado a veces no llega a ningún acuerdo", agrega.

En el Frepap, tercera fuerza electa, no quisieron pronunciarse para esta nota alegando aún tener pendientes reuniones para definir a algún vocero. Sin embargo, apenas se supo su victoria, dijeron que su agenda incluía seguir la reforma política.

Diethell Columbus, de Fuerza Popular, estima que la reforma política es importante, pero no prioritaria para la población.

“Esperan que veamos seguridad ciudadana, economía, cierre de brechas y más. No me parece que este Parlamento se centre únicamente en la reforma política. Procuraremos no ser monotemáticos”, comentó.

Adujo que esperan lo que les diga Vizcarra para definir su posición y que estaban dispuestos a hacer cambios incluso a lo que aprobó el Congreso anterior.

José Vega, de Unión Por el Perú, aseveró que estaban de acuerdo con que haya reforma política, pero que “más prioritarias eran la lucha anticorrupción y la seguridad ciudadana”.

Aseveró que UPP estaba a favor de la bicameralidad, pero que “el gobierno debería hacer un referéndum para que la población manifieste si la apoya”.

Rennan Espinoza, de Somos Perú, comentó que su grupo coincidía con lo planteado por la Comisión de Alto Nivel, pero que veían que la bicameralidad “no es de tratamiento urgente”.

Al cierre de esta nota, no obtuvimos respuesta de Podemos.

Francisco Sagasti, del Partido Morado, ratificó el respaldo de su organización a la reforma política. “Tomamos como base la Comisión y en debate se harán algunas precisiones”, comentó.

Para Enrique Fernández, del Frente Amplio, la reforma política debe evaluarse, pero no es lo más importante. “¿Se cerró el Congreso solo por reforma política? No, la gente quiere que se atienda sus necesidades”, anotó.

Luis Roel. Acción Popular

“El retorno a la bicameralidad es un pedido histórico de nuestro partido. Es para tener mejores leyes. Además, consideramos que la inmunidad debe limitarse solo para actos congresales”.

Omar Chehade. Alianza para el Progreso

“Eliminar el voto preferencial es crucial para que personas con poder económico no se impongan. Pero las elecciones internas que sean con militantes. Democratizar mucho puede complicar”.

Diethell Columbus. Fuerza Popular

“La reforma política no es lo prioritario para la población. Quieren que nos ocupemos de la seguridad ciudadana, la economía, cerrar brechas... Esperamos la convocatoria de Vizcarra para ver”.

José Vega. Unión por el Perú (UPP)

“Estamos de acuerdo con que haya reforma política, pero antes que eso más prioritaria es la lucha contra la corrupción, y la seguridad ciudadana. Para eso planteamos el cambio de la Constitución”.