Partidos de hoy en el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación del Mundial 2026 HOY, horarios y canales de TV dónde ver todos los partidos de la fase de grupos.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY, jueves 18 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Luego de varios días cargados de sorpresas, empieza la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial, que permitirá conocer a los primeros clasificados a dieciseisavos de final. El anfitrión México protagonizará el duelo más atractivo.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Chequía vs Sudáfrica
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: DSports
- Estadio: Estadio Atlanta (Estados Unidos)
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Estadio: Estadio Los Ángeles (Estados Unidos)
- Canadá vs Qatar
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- Estadio: BC Place Vancouver (Canadá)
- México vs Corea del Sur
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports, América tvGO
- Estadio: Estadio Guadalajara (México)