Los partidos del Mundial 2026 se juegan entre los meses de junio y julio. Foto: FIFA

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY, jueves 18 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego de varios días cargados de sorpresas, empieza la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial, que permitirá conocer a los primeros clasificados a dieciseisavos de final. El anfitrión México protagonizará el duelo más atractivo.

Partidos del Mundial 2026 HOY