México vs Corea del Sur EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el partido del Mundial 2026

México y Corea del Sur comparten el primer lugar del grupo A en la tabla de posiciones del Mundial 2026. Foto: Twitter/Ryu

México y Corea del Sur comparten el primer lugar del grupo A en la tabla de posiciones del Mundial 2026. Foto: Twitter/Ryu

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¿A qué hora juega México vs Corea del Sur HOY? | Ambos equipos se enfrentan por la fecha 2 del Mundial 2026 EN VIVO desde el Estadio Guadalajara. La transmisión estará a cargo de la señal de DSports a partir de las 8.00 p. m. (7.00 p. m. en horario mexicano); asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Los anfitriones vienen de debutar con un auspicioso triunfo frente a Sudáfrica; sin embargo, al frente tendrán al equipo asiático, que se impuso contra Chequia. Es un duelo clave por la punta del grupo A.

¿A qué hora juega México vs Corea del Sur?

En territorio peruano, el duelo entre mexicanos y surcoreanos se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m. (7.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 7.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (viernes 19)

¿Qué canal transmite el México vs Corea del Sur?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de la cadena internacional DSports para todos los países de Sudamérica.

¿Dónde ver México vs Corea del Sur online gratis?

Si deseas ver México vs Corea del Sur online gratis, podrás hacerlo en las plataformas Dsports y Disney Plus. Además, la República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones México vs Corea del Sur: probables formaciones

La selección mexicana tendrá que reemplazar al capitán César Montes, quien fue expulsado en el debut frente a Sudáfrica.

México: Tala Rangel; Israel Reyes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Tala Rangel; Israel Reyes, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Minjae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu.

México vs Corea del Sur: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran una ligera ventaja para los aztecas.