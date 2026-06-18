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Rosa María Palacios sostuvo que el reciente cambio legal aprobado por el Congreso, que reduce del 50% al 30% el requisito de presentación de candidaturas regionales para mantener la inscripción de un partido, fue impulsado con la intención de beneficiar a Fuerza Popular y al partido Obras.

“En sus primarias no habían logrado presentar 13 candidatos a gobernaciones regionales (…) es un requisito de presencia nacional, lo mínimo que puedes hacer es presentar candidaturas en la mitad de las regiones del páís”.

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Palacios explicó que la modificación se introdujo en medio del proceso electoral y que, a su juicio, altera las reglas del juego que deberían regir desde un año antes de los comicios. Según la periodista, la reforma evita la pérdida de inscripción y del financiamiento público de un partido que, en sus primarias, no alcanzó a presentar listas en suficientes circunscripciones.

En esa línea, las agrupaciones ya no pueden presentar las candidaturas porque el plazo de las primarias terminó. Por ello, se optó por modificar la norma para reducir el número de candidatos que debe presentar.

Cuál fue la modificación y por qué es perjudicial

Palacios describió la modificación como una disposición que baja el mínimo que se exige para la presencia nacional de las agrupaciones políticas: de 13 gobernaciones requeridas pasó a ocho. Según la periodista, eso significa que partidos que no lograron conformar listas en la mitad de las regiones se verían beneficiados retroactivamente por la nueva regla.

De esta manera, se evitarían las sanciones previstas en la Ley de Organizaciones Políticas, incluidas la pérdida de inscripción y del financiamiento público.

La conductora sostuvo que no se trata de una valla electoral para ganar cargos, sino de un requisito de presentación. Señaló que la consecuencia es la protección del acceso a recursos públicos para partidos que, de no cumplirse el requisito original, habrían perdido el financiamiento directo: alrededor de 3 millones de soles al año, una cifra que, multiplicada por cinco años, implicaría millones en juego.

Un cambio inconstitucionalidad

Rosa María Palacios calificó el cambio como inconstitucional. Desde su punto de vista, existen varias vías de impugnación: un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, acciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para declarar la norma inaplicable en este proceso y demandas de amparo con legitimidad de actores interesados.

“Lo lógico es que un grupo de congresistas presente ante el Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad. También lo puede hacer el fiscal de la Nación, lo puede hacer el defensor del pueblo, lo puede hacer el colegio de abogados de Lima. El problema es que el Tribunal Constitucional va a avalar esta barbaridad”.

Del mismo modo, Palacios cuestionó la ausencia de pronunciamientos públicos de otros partidos, de congresistas que tienen intereses en la materia, y del presidente quien aprobó la modificación antes de irse a su encuentro con el Papa, en Italia.

“El señor [Arturo] Alegría (FP), que es presidente de la Comisión de Constitución, que nos cuente la historia completa. (…) han pasado 24 horas y se mantienen callados”.

Implicaciones políticas y seguimiento

En el programa se sostuvo que, si la norma permanece, podría alterar la competitividad de las elecciones regionales y municipales de octubre y permitir a ciertas organizaciones mantener su inscripción y financiamiento pese a un déficit de presencia territorial demostrado en la etapa de primarias.

Palacios advirtió que esto plantea un precedente sobre la posibilidad de cambiar reglas electorales en pleno proceso y cuestionó la responsabilidad de instituciones como el JNE para interpretar la aplicabilidad de la norma.

“¿El jurado nacional de elecciones no tiene algo que decir? (…) no puede modificar la ley de partidos políticos en medio de la contienda para beneficiar con nombre propio aquellas candidaturas que no han presentado”, sostuvo.

La conductora concluyó apelando a la vigilancia ciudadana y al debate público. A su juicio, el desarrollo de los próximos días —reclamos judiciales, pronunciamientos del JNE y eventuales acciones ante el TC— será decisivo para saber si la modificación se consolida o si finalmente es declarada inaplicable en este proceso.

Además, Palacios agregó que en la próxima semana se verán efectos concretos en las listas presentadas y que la discusión seguirá en los tribunales.