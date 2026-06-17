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Política

Senado queda listo al 100% y a la espera de entrega de credenciales

MAYORÍAS Y CONTRAPESOS. Fuerza Popular podría articular un bloque de 30 senadores junto a Renovación Popular. Frente a ese bloque conservador, Juntos por el Perú, Ahora Nación y eventuales aliados buscarán ejercer oposición en una Cámara Alta donde las alianzas serán clave para definir el rumbo legislativo entre 2026 y 2031. El Senado tendrá la última palabra sobre las normas aprobadas por la Cámara de Diputados y se encargará de fiscalizar al nuevo presidente.

El nuevo Congreso contará con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores | Foto: difusión.
El nuevo Congreso contará con Cámara de Diputados y Cámara de Senadores | Foto: difusión.
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En la Cámara Alta del Congreso, los nombres ya están definidos. Con el 100% de las actas contabilizadas, la ONPE determinó quiénes conformarán el nuevo Senado para el periodo 2026-2031. De acuerdo con los resultados, la tercera parte de esta cámara se teñirá de naranja: Fuerza Popular contará con 22 senadores.

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La segunda fuerza en el Senado será Juntos por el Perú. El partido liderado por Roberto Sánchez aseguró 14 escaños en la Cámara Alta.

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Le siguen Renovación Popular y el Partido del Buen Gobierno. La agrupación encabezada por Rafael López Aliaga obtuvo ocho senadores, mientras que la plataforma política de Jorge Nieto logró colocar a siete representantes.

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Finalmente, Obras y Ahora Nación también consiguieron representación en el Senado. El primero contará con cinco senadores, mientras que el segundo tendrá cuatro, con lo que se convertirá en la bancada con menor presencia en la Cámara Alta.

Como se sabe, el Senado tendrá la última palabra en este Congreso. Las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados tendrán que pasar por el visto bueno de los senadores para ser promulgadas. Ahí radica su importancia.

Ahora, los futuros senadores quedan a la espera de recibir sus credenciales. En su sesión de instalación, el nuevo Senado tendrá como primera tarea la conformación de su Mesa Directiva.

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El bloque conservador

Así las cosas, ningún partido podrá aprobar por sí solo un proyecto de ley contando únicamente con el respaldo de todos los integrantes de su bancada.

Por ello, es previsible que las agrupaciones con mayor afinidad política busquen unir esfuerzos para lograr la aprobación de sus iniciativas.

Con sus 22 senadores, Fuerza Popular podría encontrar un aliado importante en Renovación Popular. Entre ambas bancadas sumarían 30 votos, exactamente la mitad de los escaños del Senado.

La relación entre ambos partidos no ha sido la mejor en los últimos meses. En distintas apariciones públicas, Rafael López Aliaga ha formulado críticas tanto al desempeño del fujimorismo en el Congreso como a su lideresa, Keiko Fujimori.

Pese a que Renovación Popular dio su endoso a la agrupación fujimorista en el balotaje frente a Roberto Sánchez, López Aliaga ha anunciado en su más reciente conferencia de prensa que su bancada será una “oposición responsable” a un eventual gobierno fujimorista.

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En la práctica, las agrupaciones de Fujimori y López Aliaga comparten varios puntos de coincidencia. Marcadas por una agenda conservadora, ambas promueven políticas de mano dura frente a la delincuencia y se oponen a diversas iniciativas consideradas progresistas.

Fernando Rospigliosi, congresista reelecto y senador de Fuerza Popular, ha sido una de las voces más activas en defensa de una ampliación de las protecciones legales para miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, defendió públicamente la actuación policial durante las protestas registradas entre 2022 y 2023. Además, presentó un proyecto de ley para eximir de responsabilidad penal a efectivos policiales y militares que, en cumplimiento de sus funciones y utilizando sus armas de manera reglamentaria, causen lesiones o la muerte.

Por su parte, Milagros Aguayo y Alejandro Muñante se perfilan como algunas de las voces más conservadoras del nuevo Congreso. Ambos se han manifestado en contra de la legalización del aborto, del enfoque de género y de leyes en favor de las mujeres y la comunidad LGBT.

La otra cara de la moneda

Frente al amplio bloque conformado por Fuerza Popular y Renovación Popular, surge un contrapeso integrado principalmente por Ahora Nación y Juntos por el Perú. Ambas fuerzas de izquierda suman 18 senadores.

Fuera de la izquierda, el respaldo de Ricardo Belmont permite suponer que Obras podría convertirse en un aliado de este sector.

Sin embargo, ese apoyo no sería suficiente. Para equiparar los 30 votos que sumarían Fuerza Popular y Renovación Popular, este bloque necesitaría también el respaldo del Partido del Buen Gobierno. Se trata de un apoyo que podría resultar tan probable como esquivo, dependiendo de las iniciativas que lleguen al debate parlamentario.

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Este sector, cuya principal función sería ejercer oposición a un eventual gobierno de Keiko Fujimori, cuenta tanto con figuras experimentadas como con rostros nuevos en la política nacional.

Ruth Luque, Silvana Robles y Jaime Quito repetirán presencia en el Congreso, aunque ahora desde la Cámara Alta.

Por su parte, Alfonso López Chau y José Mercedes Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, tendrán su primera experiencia parlamentaria como senadores.

Además, este bloque contará con dos exministros del gobierno de Pedro Castillo: Daniel Barragán, extitular de Defensa, e Iber Maraví, exministro de Trabajo.

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