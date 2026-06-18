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Política

Rosa María Palacios advierte sobre el retiro del fiscal Juárez Atoche y sus riesgos para el caso Lava Jato

El fiscal Germán Juárez Atoche fue retirado de la coordinación del caso Lava Jato por una denuncia de cohecho.

Rosa María Palacios, periodista y conductora de Sin Guion.
Rosa María Palacios, periodista y conductora de Sin Guion. | LR
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El fiscal Germán Juárez Atoche dejó de ser coordinador del caso Lava Jato tras una denuncia por presunto cohecho, imputación que pone en riesgo la credibilidad y el avance de las investigaciones vinculadas a Odebrecht.

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La medida fue tomada por el fiscal de la Nación, quien dejó sin efecto el nombramiento de Juárez Atoche como coordinador de las fiscalías especializadas en lavado de activos. La conductora explicó que la acusación proviene de un colaborador eficaz, identificado en la grabación como Gustavo Salazar, vinculado con hechos en la región del Cusco.

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En el programa se recordó el perfil de Juárez Atoche, un fiscal conocido por su actuación en investigaciones contra expresidentes. Palacios dijo que la imputación por cohecho —soborno— resulta especialmente grave debido al papel de coordinación que ocupaba en indagaciones complejas para la Fiscalía.

La conductora insistió en que, aunque espera que las imputaciones resulten falsas, la apertura de una investigación contra un coordinador de este tipo altera la percepción pública sobre la integridad del proceso y puede generar demoras o cuestionamientos a las decisiones adoptadas en etapas previas del caso Lava Jato.

Posibles consecuencias para los procesos

Palacios advirtió que la decisión de retirarlo puede generar retrasos procesales. También comentó que, de confirmarse irregularidades, el desprestigio sería enorme y podría afectar sentencias o pruebas vinculadas a casos emblemáticos.

Enfatizó que la gravedad del asunto obliga a una investigación rigurosa y rápida para esclarecer los hechos, a fin de proteger tanto la presunción de inocencia del fiscal como la integridad de los procedimientos en curso.

Palacios recordó episodios previos en los que Juárez Atoche tuvo apariciones públicas notorias y enfrentamientos mediáticos, y reclamó que la Fiscalía actúe con transparencia. Asimismo, resaltó la necesidad de evitar que la eventual polémica se convierta en un arma política para desacreditar procesos judiciales.

La conductora pidió que la investigación interna se resuelva con celeridad y que, en caso de que las acusaciones sean infundadas, se restituya a Juárez Atoche o se aclare públicamente su situación. Sin embargo, si hay indicios de que recibió sobornos, solicitó que se apliquen las sanciones correspondientes para preservar la lucha contra la corrupción.

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