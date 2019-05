Hola soledad (sin Rolando Laserie)

Más allá de la decreciente posibilidad de que se concrete algún esfuerzo serio de reforma política, lo que puede explicar ese desenlace es algo más peligroso para la estabilidad del gobierno: la creciente soledad y debilidad del presidente Martín Vizcarra en el Congreso.

A inicios de año, luego del referéndum que le dio al gobierno un triunfo aplastante, Vizcarra dejó enfriar el impulso reformador y perdió terreno ante un Congreso fujiaprista que había quedado groggy y deambulaba por el ring.

Hoy es obvio que no había consenso dentro del gobierno en la reforma. El entonces premier César Villanueva, por ejemplo, ha revelado que el Congreso debe seguir decidiendo la inmunidad parlamentaria, algo que motivó la caminata del presidente Vizcarra para protestar ante unos congresistas que se quejan de estar siendo ‘pechados’.

Luego, el nuevo gabinete trajo demoras usuales en las decisiones, y el gobierno tardó un mes en decidir qué hacer con el plan de la comisión Tuesta.

El presidente perdió 22 puntos en cinco meses y liderazgo político, mientras el Congreso fujiaprista se reconstituía especialmente en el lado radical, lo cual no alude al modo psicodélico de Yeni Vilcatoma sino al muy estructurado de Rosa Bartra, quien hoy es, por su afán robótico de demolición, la parlamentaria con más poder de un Congreso destartalado que no construye nada pero sí destruye todo.

El presidente de la República está cada vez más solo en el Congreso, no quedándole ya ahí muchos amigos. Su propuesta de reforma política ha cohesionado al Parlamento frente a él, con coincidencias entre FP, el Apra (su furgón de cola), AP, APP (la llegada de Luis Iberico le ha dado más consistencia a la bancada pero más distancia del gobierno) y una izquierda desorientada por su cortoplacismo; Daniel Salaverry ni participó ayer como representante de un poder del Estado en el almuerzo en Palacio ofrecido al presidente de Colombia, a diferencia de José Luis Lecaros del PJ; y el hasta hace poco ministro Carlos Bruce se despachó el domingo con todo contra Vizcarra en el mismo tono de Juan Sheput: “La gente dice ‘ya pues, compadre, tú para qué estás de presidente’”. Hola soledad, no me extraña tu presencia.