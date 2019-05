Referéndum sobre la inmunidad

La comisión de constitución ya adelantó lo que hará el congreso con los proyectos de reforma política enviados por el gobierno: tirarlos a la basura.

La discusión fue por el proyecto sobre inmunidad que planteaba que la corte suprema determine si se procesa o arresta a un parlamentario.

Es una propuesta muy contemplativa porque lo que se debe hacer es erradicar este privilegio, como en Colombia, donde la inmunidad se eliminó por la perforación que el narco Pablo Escobar realizaba en el congreso. ¿Cuántos sirvientes de narcos y otros mafiosos hay en el hemiciclo peruano?

La inmunidad tiene sentido: proteger al congresista para que tenga libertad de opinar e investigar sin exponerse a juicios frecuentes por ese motivo.

El problema en el congreso peruano es que muchos de sus integrantes han prostituido la inmunidad al convertirla en impunidad para blindarse del castigo por delitos que ya han cometido o para seguir delinquiendo.

¿Cuál es, al final, el problema de que un congresista pueda ser procesado por sus opiniones e investigaciones? Eso ocurre, por ejemplo, con los periodistas y nadie se queja por no ser tratado como el resto de ciudadanos.

Los congresistas, sin embargo, quieren ser ciudadanos VIP y usan la inmunidad como pasaporte para viajar por el mundo del hampa sin ser sancionados. ¿Cuántos de ellos son, por ejemplo, difamadores irresponsables con patente de corso?

Pero el gobierno ni siquiera propuso eliminar la inmunidad sino solo que el levantamiento del fuero parlamentario no lo decidieran los propios congresistas con espíritu de otorongo no come otorongo sino un tercero como la corte suprema, como en Chile.

Ni eso aceptaron y pusieron a Héctor Becerril a justificar que no se debe eliminar la inmunidad poniéndose él como ejemplo de quien la prensa persigue por sus denuncias, cuando hay sospecha sólida de delitos cometidos.

El congreso quiere hacer una reforma política cuando le dé la gana (después del 2021) y como le dé la gana (protegiendo prebendas como la inmunidad que es impunidad, y enviando las iniciativas del gobierno a la basura).

Así, mejor hacer un referéndum sobre la eliminación de la inmunidad.