Lescano: "Ella comienza la conversación, ¿entonces dónde está el acoso?"

Tras conocerse el presunto delito de acoso sexual a una periodista, el congresista Yonhy Lescano ha señalado que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, José Luis Lavalle, ha dado declaraciones en su contra con un sentido de “persecución política”.

En diálogo con Canal N, el parlamentario de Acción Popular ha señalado que su resguardo policial reconoció que se había descuidado con su celular.

“En ningún momento he dicho que los miembros de la policía han manipulado el celular. Ellos tenían el celular, me dijeron que se habían descuidado, yo les llamó la atención”, indicó Yonhy Lescano, “el general (Lavalle) me pone en una situación difícil, está haciendo declaraciones que parece que tienen un sentido de persecución política”.

Asimismo, Lescano declaró ser víctima de hostilización, dado que el personal policial que lo vigila ha sido removido. “Hay toda una irregularidad, la PNP está haciendo declaraciones absolutamente inconsistentes. Una hostilidad que denota alguna intención política de guerra sucia donde la policía no se puede prestar”, añadió.

Sin embargo, Yonhy Lescano negó haber faltado el respeto a la agraviada, negando que hubo un acoso, refiriéndose al mensaje subido de tono. “La conversación sacada por el periodista, comienza la conversación ella, ¿entonces dónde está el acoso?”, consideró, pese a las pruebas expuestas en su contra.

El viernes 1 se acusó que Lescano sería el presunto acosador sexual contra una periodista. El congresista ha recurrido a señalar a su resguardo, pero en la institución policial declararon que no hubo manipulación del celular del acciopopulista.