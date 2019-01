“Cumplimos órdenes superiores del fiscal Chávarry”

La agente de seguridad privada del Ministerio Público, Mary Elena Yantas Galarza, entregó una información clave a las autoridades que investigan el robo de documentos en una oficina lacrada de Juan Duarte Castro, exasesor personal del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry Vallejos. Afirmó que cuando detectó la presencia de los miembros de la escolta de Chávarry, preguntó al suboficial PNP Hugo Robles Chiong qué hacían en el lugar. Robles contestó, según Mary Yantas, que cumplían “órdenes superiores” de Chávarry.

“Un efectivo PNP (Hugo Robles) que se encargaba de distraer al personal civil que presta servicios de seguridad al interior del Ministerio Público -quienes se percataron de todos los movimientos sospechosos-, siendo que le pregunta la vigilante mujer (Mary Yantas) al efectivo PNP distractor, qué es lo que estaba sucediendo, obteniendo como respuesta del PNP (que) ‘cumplen órdenes superiores de parte del fiscal de la Nación (Pedro Chávarry’)”.

La manifestación de la agente Mary Yantas, que forma parte del reporte que elevó la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) al fiscal José Domingo Pérez, contradice la versión de Chávarry, quien aseguró a la prensa que desconocía completamente las acciones de sus guardaespaldas asignados por Seguridad del Estado.

Incluso el fiscal Pérez presentaría una denuncia contra el exfiscal de la Nación por su presunta implicación en la violación de la seguridad de la oficina del exasesor Duarte.

Las imágenes registradas por las cámaras del Ministerio Público -que en un principio fueron negadas por el personal de Chávarry- demuestran que el sábado 5 de agosto el exfiscal de la Nación se encontraba en su despacho cuando se produjo el robo de documentos del despacho de Juan Duarte por parte de su exasesora de prensa Rosa Venegas Mello, con el apoyo de tres de sus guardaespaldas, los policías de Seguridad del Estado Juan Arias Contreras, Hugo Robles Chiong y James Rodríguez Zavaleta.

MINUTO A MINUTO

A las 12 y 23 del mediodía precisamente, Chávarry salió de su oficina en compañía del más antiguo de sus guardaespaldas, Juan Arias. Luego, minutos después, a las 12 y 30, siguieron Hugo Robles y James Rodríguez.

A las 12 y 51, otra cámara captó a James Rodríguez acompañando a Rosa Venegas, la exasesora de prensa de Chávarry. Como se verá más adelante, pocas horas después, las cámaras filmarían a los policías Arias, Robles y Rodríguez, junto con Rosa Venegas, violentando la oficina de Juan Duarte, que había sido lacrada por el fiscal Pérez.

En efecto, a las 3 y 17 de la tarde, el personal de la Diviac que resguardaba el despacho lacrado se retiró a una oficina adyacente para almorzar. Las imágenes muestran que a las 3 y 29 minutos el guardaespaldas James Rodríguez apareció para cerrar una mampara de acceso a las oficinas lacradas. Es en ese momento que le dijo a la agente de seguridad privada Mary Yantas que estaban allí “por órdenes superiores” de Chávarry.

Al minuto siguiente, a las 3 y 30 de la tarde, se presentaron en el lugar Rosa Venegas acompañada de Hugo Robles. Habían salido del pasadizo donde se encuentra el despacho de Chávarry.

En ese momento, a las 3 y 31 de la tarde, Venegas, “en compañía de James Rodríguez, proceden a manipular el lacrado de la puerta de la oficina de Juan Duarte Castro y logran vulnerarlo, para luego ingresar en el interior de dicha oficina (Rosa Venegas). (Ella entró) hasta en tres oportunidades a dicho ambiente lacrado y a proceder a extraer cajas y objetos, siendo ayudada en todo momento por el personal de escolta James Rodríguez, para luego llevarlos con dirección al pasadizo de la oficina del despacho del fiscal de la Nación (Pedro Chávarry)”.

Para las 3 y 36 de la tarde, Rosa Venegas había cumplido con la faena, por lo que “James Rodríguez procede a pegar el lacrado de la puerta de la oficina de Juan Duarte Castro, acto que realizó en dos oportunidades”, señala el informe de la Diviac.

De acuerdo con el análisis policial, ni Rosa Venegas ni los agentes de Seguridad del Estado podrían haber actuado de dicha manera sin conocimiento de Chávarry. Sin embargo, el exfiscal de la Nación niega haber sabido algo de la sustracción de documentos del despacho de su exasesor Juan Duarte.

Lo cierto es que el exfiscal de la Nación ha ofrecido versiones contradictorias sobre lo sucedido en el mismo piso de su despacho.

El martes 8 de enero, Chávarry fue entrevistado por Blu Radio de Colombia. En la conversación, el periodista le dijo que los agentes que rompieron el lacrado eran sus escoltas, a lo que el exfiscal de la Nación contestó: “Usted lo dice, pero yo desconozco si son ellos”.

“¿Usted tiene una escolta de apellidos Robles, Arias y Rodriguez Zavaleta?”, insistió el periodista colombiano.

“Los nombres los desconozco porque ellos rotan constantemente y no le podría decir. Quizás, no sé... Yo tengo 17 escoltas que se turnan y no sé quiénes estarían (el día del deslacrado)”, respondió Chávarry como si no conociera a ninguno de sus guardaespaldas.

Pero ayer que “El Comercio” difundió las imágenes captadas por las cámaras, en donde se lo aprecia en compañía de uno de los policías que deslacraron la oficina de Juan Duarte, el policía Juan Arias Contreras, se le refrescó la memoria en plena conferencia de prensa.

MEMORIA SELECTIVA

“Usted dijo en una entrevista que no conocía al efectivo Juan Arias, pero en el video se le ve ingresando con él. ¿Es una contradicción?”, le preguntó un periodista de Radio Programas.

“No, no, hay un error porque Juan Arias trabaja conmigo hace años. No pude haberlo negado porque todos saben que es mi resguardo, es uno de los jefes de los grupos que maneja mi seguridad, no desde ahora sino de años y es de mi confianza”, arguyó Chávarry.

“¿No recuerda haber hecho ese tipo de declaraciones a una radio colombiana?”, insistió el reportero de RPP.

“No, no, seguramente se ha malinterpretado, porque yo conozco a Juan Arias porque trabaja hace varios años conmigo y es un personal de confianza pero en ningún momento le he manifestado que actúe de una manera u otra”, afirmó.

Pero, como puede apreciarse en la transcripción de sus declaraciones a Radio Blu de Colombia, el periodista le preguntó sobre Juan Arias y dijo que lo desconocía.

Sobre la presencia de su asesora Rosa Venegas el día del deslacrado ilegal, Chávarry también soltó una explicación inconsistente, afirmando que fue una mera coincidencia que hubieran coincidido el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar.

“Usted ha dicho que no ordenó, pero tenía conocimiento de lo que estaba pasando porque llama a suspicacia que usted haya ingresado también un sábado a las 12 y 23 y se haya retirado a las 3 y 29. Y justo en el tiempo que usted permaneció en la Fiscalía es cuando ocurren estos hechos”, le preguntaron en Canal N.

“Seguramente ha sido coincidencia porque yo acostumbro trabajar los sábados y domingos y el despacho de la Fiscalía de la Nación requiere que estemos sábados y domingos, incluso hasta altas horas de la noche o de la madrugada de acuerdo a la gravedad de los temas que se presentan a nivel nacional. Y en esa oportunidad llegué a la Fiscalía de la Nación al mediodía del día sábado y habrá sido una coincidencia porque siempre que yo llego necesariamente tiene que estar el resguardo y necesariamente tiene que estar algún personal que viene a trabajar casos atrasados o que necesitan ser atendidos con urgencia”, manifestó Chávarry.

“¿Usted le dijo a Rosa Venegas que fuera ese día? ¿Ella estaba al tanto de que usted iba a ir ese día?”, persistió Canal N.

“No, fue una coincidencia, porque muchas veces yo llego y muchas veces me encuentro con personas que no he acordado que vayan y ese momento ha sido una coincidencia”, fue su respuesta.

La exasesora de prensa Rosa Venegas Mello también ha ofrecido manifestaciones contradictorias de por qué ingresó en el despacho de Juan Duarte. Expresó que recuperó documentación de asuntos personales, cuya divulgación supuestamente la dañarían. Y pretendió afirmar que sacó solo agendas.

De proceder la denuncia del fiscal Juan Domingo Pérez, Pedro Chávarry Vallejos tendrá que buscar una mejor, razonable y creíble versión. ❧

EL OTRO LADO

NADA QUE VER. En declaraciones ante la Inspectoría de la Policía Nacional, los guardaespaldas Juan Arias Contreras, James Rodríguez Zavaleta y Hugo Robles Chiong, negaron haber participado en el deslacrado ilegal.

NO ES NO. A pesar de que las imágenes prueban que sí intervinieron, lo negaron todo.

“A mi despacho le corresponde investigar a Gonzalo Chávarry”

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, informó que ya tiene en sus manos el informe de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez sobre el deslacrado ilegal de las oficinas del Ministerio Público que involucran al fiscal Gonzalo Chávarry.

Señaló que hoy leerá el documento y tomará una decisión en vista de que le corresponde, por mandato constitucional, investigar al exfiscal de la Nación, quien a su criterio “le hizo mucho daño al Ministerio Público, porque impuso sus intereses personales a los de la institución”.

Ávalos consideró que el Congreso debería acumular las denuncias contra el cuestionado magistrado y tomar una decisión cuanto antes. Reiteró su respaldo a Vela y Pérez, quienes a partir de hoy tendrán a su cargo a los fiscales que soliciten.

TEMAS

Impresa