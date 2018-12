Paloma Noceda denuncia que fue agredida sexualmente por un congresista

La legisladora Paloma Noceda denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de un colega del Parlamento, durante el debate de suspensión por 120 días del fujimorista Moisés Mamani, acusado de tocar indebidamente a una aeromoza.

Paloma Noceda contó que, en su primer día en el Congreso, un colega la agredió con un comentario y le faltó el respeto.

“Quiero contar una experiencia personal, el primer día que vine al Congreso (...) me detuve a saludar a dos congresistas, uno de ellos me dice: ‘Qué bueno que haya gente como usted acá para que me alegre el panorama’”, dijo.

“Yo en ese momento no sabía cómo reaccionar porque para ese congresistas él estaba dando un gran cumplido, pero en realidad eso era una ofensa porque acá uno no viene alegrarle la vista o el panorama a nadie, acá uno viene a trabajar de igual a igual”, añadió Noceda.

“Si una mujer se arregla es por respeto a la institución y a uno mismo, pero eso ocurrió”, recalcó la congresista, quien reveló una segunda agresión sexual, la cual calificó de “asquerosa”.

“Un día estoy en una reunión con colegas y yo estaba sentada, dando la espalda, y viene ese colega y me hace una suerte de masaje asqueroso en el cuello. No está acá el colega hace un rato estaba. Ese masaje asqueroso hasta el día de hoy lo tengo en la mente cada vez que lo recuerdo, porque me generó repulsa, asco, vomito”, expresó Paloma Noceda.

“Eso es cosa del día a día, porque acá las asesoras la pasan mal, las asistentes la pasan mal. Siempre aprovechan cuando una mujer da la espalda, ahí hacen el barrido con la mirada de abajo para arriba”, detalló.

“Esa persona que hizo este acto, yo hice un giro, le di un codazo, y el tipo cual ladrón al descubierto, me empezó a hablar, atolondrar, cualquier cosa, incoherencias. No fue una sola vez, lo intentó hacer una segunda vez en otra reunión. Luego hablé con el vocero que me representaba en ese momento y le pedí que hablara con ese tipo, porque para mí es un tipejo y no merece llamarse congresista”, agregó.

En esa línea, Paloma Noceda propuso el desafuero del fujimorista Moisés Mamani y dijo que cree en el testimonio de la señora Lana Campos, por ello, pidió una sanción ejemplar “porque francamente a veces no se sabe qué tipo de personas han venido al Parlamento”.